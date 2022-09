Entornointeligente.com /

Si creíste haberlo todo en cuanto a modernidad pues te equivocas. En el Auto Show de Detroit fue presentado un vehículo que parece futurista pero es toda una realidad.

Se trata de Xturismo, la primera moto voladora del mundo haciendo su debut en los Estados Unidos, que es un vehículo de la marca japonesa Aerwins Technologies.

Es un vehículo capaz de volar durante 40 minutos y alcanzar velocidades de hasta unos 90 kilómetros por hora.

Primera moto voladora del mundo debuta en EEUU 🏍️🛸🇺🇸

September 17, 2022

«Siento que tengo literalmente 15 años y acabo de salir de Star Wars y me subí a su bicicleta, quiero decir, ¡es increíble! Por supuesto, tienes un poco de aprensión, pero yo estaba tan emocionado. Literalmente se me puso la piel de gallina y me sentí como un niño pequeño», dijo Thad Szott, copresidente del salón del automóvil de Motor City y uno de los primeros estadunidenses en hacer una prueba de manejo en la moto voladora Xturismo.

El costo Shuhei Komatsu, fundador y director ejecutivo de Aerwins Technologies, dice que la empresa comenzó fabricando drones y vehículos aéreos no tripulados.

La moto voladora ya está a la venta en Japón. Komatsu dijo que hay planes en marcha para vender una versión más pequeña de la hoverbike Xturismo en los EU en 2023. El precio estimado de la versión americana es de 777 mil dólares.

Los representantes de tecnologías de Aerwin dicen que la compañía también planea salir a bolsa y hará una oferta de acciones en la bolsa Nasdaq en noviembre.

«Bueno, creo que es un camino para el futuro, ¿no? Creo que comenzaremos con la entrega de bienes y servicios, tal vez por dron y creo que en este momento, está listo para el mundo de hoy si vas de aeropuerto en aeropuerto. Pero estoy ansioso por ver cuándo podemos ir de barrio en barrio. Entonces, hagamos que funcione»., aseguró Thad Szott.

Con información de DepesoYucatan

