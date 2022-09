Primera dama visitó a estudiantes peruanos en escuela de EE.UU.

Entornointeligente.com /

Dicha actividad se llevó a cabo la semana pasada, en el marco de la visita oficial del presidente Pedro Castillo a los Estados Unidos. Precisamente, el mandatario peruano participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y cumplió una serie de actividades oficiales. «Mi formación como maestra, me compromete siempre con la educación. A fin de conocer el funcionamiento del sistema educativo de los EE.UU que incluye la inserción de alumnos peruanos y latinoamericanos, visité las instalaciones del colegio New Roberto Clemente School, en Paterson», indicó Lilia Paredes en su cuenta de Twitter. Mi formación como maestra, me compromete siempre con la educación. A fin de conocer el funcionamiento del sistema educativo de los EE.UU que incluye la inserción de alumnos peruanos y latinoamericanos, visité las instalaciones del colegio New Roberto Clemente School, en Paterson. pic.twitter.com/g1xI99DRRq

— Lilia Paredes Navarro (@LiliaParedesN) September 28, 2022 (FIN) JCR También en Andina: Publicado: 28/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com