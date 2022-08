Primera dama: No puedo asumir el Conani porque es un ministerio

Entornointeligente.com /

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, aseguró este lunes no saber quién será designada al frente del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) e indicó que, en su condición de primera dama, ella no puede asumir esa posición al tratarse del manejo «de un ministerio».

