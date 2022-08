Primera dama de EEUU da positivo por covid-19

Entornointeligente.com /

La primera dama de Estados Unidos, la Dra. Jill Biden, dio positivo por covid-19 y está experimentando síntomas leves, dijo su portavoz este martes.

«Después de dar negativo por covid-19 este lunes durante sus pruebas regulares, la primera dama comenzó a desarrollar síntomas parecidos a los de un resfriado a última hora de la noche. Dio negativo nuevamente en una prueba rápida de antígeno, pero una prueba de PCR resultó positiva», explicó Elizabeth Alexander, directora de comunicaciones de Jill Biden.

El presidente Joe Biden, quien recientemente se recuperó de un contagio de covid-19, dio negativo a un test de antígenos en la mañana de este martes, según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en Twitter. Y añadió que el mandatario seguirá la pauta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre contactos cercanos y usará una máscara durante 10 días «cuando esté en interiores y cerca de otros».

La primera dama, vacunada con dos dosis iniciales y dos refuerzos, se encuentra tomando Paxlovid, el medicamento antiviral de Pfizer, según su portavoz. Alexander además le dijo a CNN que Jill Biden recibió su segundo refuerzo en abril pasado.

Una persona cercana a la primera dama informó a CNN este martes que ella se «siente bien» y tiene síntomas similares a los del «resfriado común». Con 71 años, Jill Biden es la primera dama en funciones de mayor edad en la historia moderna de Estados Unidos. Hace ejercicio varias veces a la semana y toma clases en los gimnasios locales.

Esta es la primera vez que tiene covid-19, según Alexander.

Jill Biden se encuentra actualmente en Kiawah Island, Carolina del Sur, con el presidente quien debe regresar a Washington más tarde para firmar un proyecto de ley este martes.

«Actualmente ella se encuentra en una residencia privada en Carolina del Sur y regresará a casa después de recibir dos pruebas negativas consecutivas de covid-19», agregó Alexander.

El contagio de la primera dama ocurre apenas nueve días después de que el presidente Biden saliera oficialmente de su aislamiento tras sufrir un caso de rebote de covid-19. Joe Biden dio positivo al virus inicialmente el 21 de julio. Se aisló mientras tomaba el tratamiento de Paxlovid y dio negativo el 27 de julio. Sin embargo, el 30 de julio resultó positivo nuevamente cuando experimentó un caso de rebote de covid-19, lo que sucede a algunas personas que toman el medicamento de Pfizer. Volvió a aislarse y finalmente terminó su período de cuarentena el 7 de agosto, después de dar negativo durante dos días seguidos. No tuvo contacto con la primera dama durante ese tiempo.

Los Biden han estado de vacaciones desde el miércoles pasado en la isla turística Kiawah, cerca de Charleston, con su familia. Entre ellos, su hijo Hunter, su esposa Melissa y su hijo, Beau. Fueron a misa en la cercana John’s Island el sábado y montaron en bicicleta en la playa el domingo. La primera dama se detuvo sola en algunas tiendas locales el domingo, informó CNN.

Jill Biden ha sido una voz activa para impulsar la vacunación contra el covid-19 desde que el presidente asumió el cargo. Ha viajado a 40 estados, en muchos de los cuales tuvo eventos sobre el covid-19 que incluyeron discutir vacunas, planes de reapertura y la importancia de las dosis de refuerzo. Pasó varios días el verano pasado recorriendo el sur de Estados Unidos rogándoles a los estadounidenses que se vacunaran.

«Quiero señalar que hay personas que creen que no serán afectadas. Piensan que no les sucederá, y luego ocurre, y después es demasiado tarde. No quiero que tomen su salud por sentado», dijo a CNN en una entrevista en julio pasado mientras alentaba a la vacunación en Savannah, Georgia.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com