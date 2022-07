Primer ministro indio bebió el agua de un «río sagrado» para demostrar que «estaba limpia»â¦ pero todo terminó MUY MAL

Entornointeligente.com /

El primer ministro del estado de Punjab, territorio ubicado al norte de la India, Bhagwant Mann bebió agua contaminada de un río que es considerado como sagrado para demostrar que estaba limpia, pero terminó hospitalizado por problema estomacales.

Por 20minutos

El vídeo del momento en que el funcionario consume agua del río fue difundido por los canales oficiales del gobierno de Punjab. «Bhagwant Mann, mientras bebía agua bendita en Sultanpur Lodhi, la tierra tocada por los pies de Guru Nanak Sahib», decía la publicación en el perfil del partido.

En el audiovisual se puede observar como el primer ministro de Punjab se encuentra sobre una embarcación cuando extrae agua del río con un vaso y luego la bebe con confianza.

PR Stunt Fails: Punjab’s Chief Minister #BhagwantMann drinks polluted water to prove that it's clean & suitable for consumption; now admitted to Hospital with a stomachache. #Punjab pic.twitter.com/k367QF7Djg

— Aman Verma (@AmanVerma_India) July 21, 2022

El medio local indio Zee News informó que el funcionario fue trasladado a un centro médico privado horas después por una intoxicación estomacal. «Bhagwant Mann ingresó en un hospital en Nueva Delhi debido a un dolor de estómago insoportable», precisó el portal.

The Times of India señala que fuentes afirmaron que Mann comenzó a sufrir un intenso dolor abdominal después de consumir agua contaminada el pasado domingo, pero la administración de Punjab señala que su hospitalización en la noche del martes se trató de un «chequeo de rutina».

Sin embargo, medios locales han citado varios testimonios que afirman que Mann fue trasladado en avión desde su residencia hasta la capital de la India después de caer enfermo en la noche de este martes. El primer ministro de Punjab permaneció internado hasta este jueves por la mañana y recibió tratamiento por una infección estomacal.

El video de Mann tomando agua contaminada se ha viralizado en las redes sociales entre bromas y cuestionamientos al hecho que ocurrió en la conmemoración del 22 aniversario de la limpieza del río Kali Bein.

