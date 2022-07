Primer ministro de Sri Lanka dimite en medio de masivas protestas

Entornointeligente.com /

El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dimite tras masivas protestas contra el presidente Gotabaya Rajapaksa y su Gobierno.

Mediante un mensaje emitido en su cuenta de Twitter, Wickremesinghe ha anunciado este sábado su dimisión como primer ministro «para garantizar la continuación del Gobierno, incluida la seguridad de todos los ciudadanos».

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.

To facilitate this I will resign as Prime Minister.

— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) July 9, 2022

Su dimisión tiene lugar mientras se ha producido una revolución popular tras meses de protestas contra el Gobierno por la devastadora crisis económica que azota a la nación.

De esta manera, el primer ministro esrilanqués ha aceptado las recomendaciones de los partidos opositores, que durante una reunión convocada por el presidente del Parlamento exigieron su dimisión. La recomendación de los líderes políticos también apuntaba a la dimisión del presidente del país, quien se encuentra en paradero desconocido tras la toma de su residencia oficial por los manifestantes que siguen ocupando las calles de Colombo (la capital), por la mala gestión de la crisis económica que azota el país.

Desde hace meses, este pequeño país insular de 22 millones de habitantes del sur de Asia sufre de grave escasez de productos alimentarios, combustible y medicamentos. Por tanto, los ciudadanos se volcaron a las calles para pedir la renuncia del presidente y su primer ministro, a quienes culpan de acelerar la crisis de Sri Lanka con sus malas decisiones.

T Y F/Hispantv Lea también Manifestantes asaltan la residencia presidencial en Sri Lanka

Etiquetas Dimisión Primer Ministro Protestas Sri Lanka

LINK ORIGINAL: Correo del Orinoco

Entornointeligente.com