Primer barco de granos de Ucrania sale de Estambul hacia Líbano

El buque de carga con bandera de Sierra Leona, que transportaba más de 26.500 toneladas de maíz, ancló frente a la costa turca cerca de la entrada del Estrecho de Estambul en el mar Negro el martes por la noche para realizar inspecciones conjuntas.

Este martes partió del puerto ucraniano de Odesa el lunes en virtud de un acuerdo histórico negociado por Ankara y la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mes pasado para reanudar las exportaciones de granos de Ucrania.

Las inspecciones duraron más de una hora. Después de obtener la autorización de seguridad en Estambul, el barco pasará por el Estrecho de Türkiye en ruta hacia el puerto de Trípoli.

The ship departing from Odesa today must be the first of many commercial ships bringing relief to global food markets & hope for the millions of people worldwide who depend on the smooth running of Ukraine’s ports to feed their families. pic.twitter.com/DO8mWxZ3k2

— António Guterres (@antonioguterres) August 1, 2022 Poco después de que se completaran las inspecciones, el Ministerio de Defensa Nacional indicó en Twitter que el barco atravesaría el Estrecho de Türkiye «en breve» y continuaría hacia el Líbano.

El ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, también tuiteó que el barco fue inspeccionado «con éxito» por la delegación y agregó que estaba «listo para continuar su viaje hacia el puerto de Trípoli en el Líbano».

Türkiye, la ONU, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo histórico el 22 de julio para reabrir tres puertos ucranianos (Odesa, Chernomorsk y Yuzhny) para el grano que ha estado estancado durante meses debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, que está en curso. ahora en su sexto mes.

BREAKING: A team of officials from #Ukraine , #Russia , #Turkiye and the @UN are inspecting the #Razoni that’s anchored near #Istanbul ’s Bosphorus Strait. It’s the first ship full of grain that’s left Ukraine since Russia’s war began. Once cleared, it will then travel to #Lebanon . pic.twitter.com/7DQpodBXsZ

— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) August 3, 2022 Para supervisar las exportaciones de cereales de Ucrania, se inauguró oficialmente un centro de coordinación conjunto en Estambul el 27 de julio, integrado por representantes de Türkiye, la ONU, Rusia y Ucrania para permitir el transporte seguro por parte de buques mercantes de alimentos comerciales y fertilizantes de los tres países.

Previamente, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, dijo que el JCC consta de cinco representantes, tanto militares como civiles, cada uno de Türkiye, Rusia, Ucrania y la ONU, y que no habría ningún elemento militar en el campo.

