Primeiros passos para conseguir emprego em TI no exterior

11/06/2022 06h01 Atualizado 11/06/2022

1 de 1 Profissional de TI com visão de negócios tem diferencial no mercado — Foto: Sigmund/Unsplash Profissional de TI com visão de negócios tem diferencial no mercado — Foto: Sigmund/Unsplash

O cenário nacional do mercado de tecnologia se mostra favorável e promissor para quem deseja entrar e evoluir nele. No entanto, engana-se quem pensa que as oportunidades estão apenas dentro do Brasil.

Muitas empresas estrangeiras buscam aqui trabalhadores dispostos a mudarem de país e buscarem desafios além das fronteiras do Brasil.

Com o trabalho remoto mais popular e o real desvalorizado em relação ao dólar e ao euro, há uma tendência de que empresas do mundo todo contratem profissionais em mercados como o brasileiro.

Um estudo feito pela consultoria Robert Half indica que contratar um desenvolvedor brasileiro pode sair até 40% mais barato para uma empresa estrangeira em comparação com o valor pago para um trabalhador americano de conhecimento equivalente.

Especialistas em desenvolvimento de software são os mais cobiçados, apontam as fontes ouvidas pelo g1.

O conhecimento em inglês, mesmo que apenas intermediário, é imprescindível – até para vagas em países que não têm a língua como sua principal.

Veja abaixo como encontrar potenciais vagas:

Fique de olho em sites especializados: além do LinkedIn, é possível buscar vagas em sites, como Toptal, Turing, StackOverflow e Relocate.me. Quem quer trabalhar recebendo por projeto pode procurar por oportunidades nas plataformas Fiverr, Upwork e Freelancer.com.

Tenha pronto um perfil em inglês: o LinkedIn permite criar uma versão da página pessoal em dois ou mais idiomas, o que facilita aos recrutadores estrangeiros. A rede social é um bom lugar para buscar por vagas, filtrando por «trabalho remoto» e selecionando a opção «Mundialmente» no campo de localização.

Mantenha o Github atualizado: é bem provável que os recrutadores não conheçam a universidade ou escola que você cursou. Um portfólio de projetos é uma forma simples de comprovar sua habilidade, já que o inglês é o idioma da maioria das linguagens de programação.

