Primeiros-ministros para todos os gostos

«A rainha não é de esquerda nem de direita. Ela mete todos os políticos no mesmo saco». Esta definição dada por Edward Ford, conselheiro de Isabel II entre 1952 e 1967, é quase perfeita. Durante o seu reinado teve 15 primeiros-ministros, mas independentemente dos seus gostos pessoais, terá seguido quase sempre os poderes avançados por Walter Bagehot em 1867 no livro A Constituição Inglesa: «formular avisos, incentivar e dar conselhos».

A moderação de Isabel II é talvez o motivo porque as relações com Margaret Thatcher, que liderou um governo conservador entre 1979 e 1990, foram tumultuosas. A coabitação até começou bem, como ficou demonstrado pelo apoio da rainha à política de austeridade e à guerra das Malvinas. A separação começou em meados dos anos 80 por causa da greve dos mineiros e dos riscos de rotura da Commonwealth devido à ausência de sanções contra o apartheid da África do Sul.

Com Margaret Thatcher, Isabel II nem sempre teve uma relação fácil.

Subscrever Uma relação bem diferente da que teve com os chefes do governo no seu início de reinado, marcada por um tom mais paternalista, mas dos quais acabou por se emancipar. O primeiro foi também o favorito de Isabel II. Winston Churchill (1951-55) foi o seu mentor e uma espécie de pai após a morte de Jorge VI. Gostavam dos seus encontros semanais, riam e tinham em comum o gosto por cavalos.

Winston Churchill foi o primeiro chefe de governo com quem a monarca conviveu. Foi o seu mentor e uma figura paterna após a morte do seu pai, o rei Jorge VI.

Os senhores que se seguiram, todos conservadores, foram Anthony Eden (1955-1957), conhecido pela desastrosa expedição no Suez em 56, e Harold Macmillian (1957-1963), com quem verdadeiramente se emancipou. Eden achava a rainha uma pessoa com quem era fácil conversar e confiar, Isabel II considerava-o um bom ouvinte. Os dois terão falado muito sobre o possível casamento da princesa Margarida e o divorciado capitão Townsend, mas também sobre o Suez, cujos planos se pensa não agradavam à monarca. Diz-se que a rainha gostava do talento para os mexericos políticos de Macmillian, ele valorizava o interesse da monarca pelos assuntos internacionais.

Durante um ano, teve como primeiro-ministro Alec Douglas-Home (1963-1964), um aristocrata escocês amigo de infância da rainha-mãe, sendo o primeiro chefe de governo do qual Isabel II era verdadeiramente próxima. «Ela adorava o Alec, ele um velho amigo», disse um ajudante.

A relação com os trabalhistas Harold Wilson (1964-1970 e 1974-1976) e James Callaghan (1976-1979) foram marcadas por tom de grande cordialidade. Wilson gostava dos seus encontros semanais com a rainha, pois eram as únicas alturas em que podia falar com alguém que não lhe queria roubar o emprego. Consta que Isabel II também gostava destas reuniões, dizendo-se mesmo que, depois de Churchill, Wilson foi o seu primeiro-ministro favorito. «Harold gostava muito dela e ela retribuía o sentimento. Ele fazia-a sentir-se à vontade, contou a então ministra Barbara Castle.

Pelo meio houve o conservador Edward Heath (1970-1974), que ficou para a história como o chefe de governo que levou o Reino Unido para a então Comunidade Económica Europeia. A relação entre os dois não foi fácil: Heath não tinha jeito para conversa de circunstância, não se sentia à vontade com mulheres e não partilhavam a mesma visão da Commonwealth, algo muito caro à rainha. Mas os problemas na Irlanda do Norte acabaram por uni-los.

O relacionamento com o tory John Major (1990-1997), o sucessor de Thatcher, era bom e os dois apoiavam-se mutuamente: Major tinha pela frente a Guerra do Golfo e problemas na economia, a rainha enfrentava a separação e divórcio do príncipe Carlos. No entanto, a rainha não lhe perdoou a decisão de retirar do serviço o iate Brittannia .

Nascido um mês antes da coroação de Isabel II, Tony Blair foi eleito em 1997, tendo sido o trabalhista por mais tempo no cargo: dez anos. A monarca recusou o convite para o tratar por Tony e não tinha em grande conta os conselhos que este lhe dava sobre os problemas da família real, ao contrário do que acontecia com Major. Após dez anos de Blair, chegou Gordon Brown (2007-2010), alguém que a rainha sentia compreender. Conta-se que a rainha por vezes imitava o sotaque escocês do trabalhista.

Isabel II com Tony Blair.

A eleição de David Cameron (2010-2016), um conservador moderado, marcou o regresso das famílias tradicionais abastadas à liderança do governo britânico, o que não acontecia desde Douglas-Home. Uma proximidade que não evitou que a relação entre os dois tivesse momentos menos agradáveis, como em 2014, quando as sondagens sobre o referendo da Escócia indicaram que o sim pela independência podia ganhar.

Isabel II com Boris Johnson

Theresa May, eleita em 2016, foi a segunda mulher que Isabel II teve pela frente. E houve o rumor de que a rainha não gostara do facto de May não a informar sobre a estratégia do governo para o Brexit.

Brexit esse que acabaria por levar à queda de May e à eleição de Boris Johnson como líder conservador e, logo, primeiro-ministro, em julho de 2019. Foi precisamente a saída do Reino Unido da União Europeia que marcou a relação entre os dois, apesar de em público a Rainha e o seu primeiro-ministro terem sempre mantido um relacionamento cordial. Em abril de 2020 a monarca enviou os seus «melhores votos» a Boris e à mulher, Carrie Simmons, após o nascimento do primeiro filho do casal.

Isabel II com Boris Johnson

Mas o próprio Boris acabaria por ter de se demitir após perder a confiança do seu partido, na sequência de vários escândalos, entre festas em Downing Street durante o período de confinamento mais duro da pandemia e uma onda de demissões no governo após notícias sobre vários escândalos sexuais envolvendo deputados conservadores, um deles envolvendo Chris Pincher que Boris nomeara para o governo apesar de ter sido informado previamente das acusações contra ele por agressões sexuais.

A escolha para lhe suceder recaiu sobre Liz Truss, eleita líder dos tories e a quem Isabel II deu posse como primeira-ministra na terça-feira, em Balmoral, dois dias apenas antes de morrer, tornando-se na terceira mulher chefe do governo com que Isabel II conviveu.

