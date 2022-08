Primeiro-ministro diz que Governo está a «analisar» imposto sobre lucros extraordinários

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro revelou esta sexta-feira que o Governo está a estudar a possibilidade de criar um imposto sobre lucros extraordinários, mas alertou que a situação portuguesa «não é comparável à de outros países» devido à carga fiscal elevada sobre as empresas.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à creche Luís Madureira, na Amadora (Lisboa), António Costa foi questionado sobre as declarações do presidente da PS, Carlos César, que apelou à criação de um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas. Além de Carlos César, também o Bloco de Esquerda e o PCP já vieram defender a necessidade de ser adoptada uma taxa sobre os lucros excepcionais, em particular das empresas do sector energético.

Na resposta, o chefe do executivo sublinhou que o Governo não desconsidera «a situação de que há empresas cuja actividade tem vindo a beneficiar anormalmente pelo facto do aumento dos preços». No entanto, Costa referiu que «para alguma delas, é preciso ter em conta» que já existem «sobretaxas e sobre sobretaxas».

«Portanto, a nossa situação não é totalmente comparável com a existência [da taxa] noutros países. E isso deve ser tido em conta, porque que já paga mais uma sobretaxa e uma sobretaxa sobre a sobretaxa, se calhar já não é razoável exigir uma terceira sobretaxa. E, portanto, isso deve ser visto com atenção», frisou.

O primeiro-ministro sublinhou que o executivo está «a analisar a situação», para ver se esse imposto «se justifica», designadamente através de um estudo para perceber «qual é o benefício que outros países que já adoptaram, ou já anunciaram adoptar medidas desse tipo, estão efectivamente a ter».

«Porque adoptar uma medida só para dizer que adoptámos uma sobretaxa para cobrar um sobre ganho, e depois se isso se traduz em não ou quase nada, (…) não faz sentido. Por isso, é preciso ver como é que estão a acontecer», frisou.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu recentemente a possibilidade de ser aplicada uma taxa sobre os ganhos extraordinários de empresas que estejam a beneficiar da conjuntura causada em especial pela guerra na Ucrânia, considerando, porém, que tal solução carece de avaliação.

«A aplicação de impostos é uma matéria que está a ser discutida por toda a Europa. Há a dificuldade em encontrar uma solução que não seja retroactiva e que seja justa, abarque todos aqueles que porventura poderiam ser abarcados e que tivesse uma contrapartida, que é preciso estudar», afirmou Marcelo, que defendeu caber às empresas com lucros extraordinários «tomar [a] iniciativa de sacrificar distribuição de dividendos».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com