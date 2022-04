Primeiro-ministro de Israel recebe carta com ameaça de morte contendo uma bala verdadeira

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, recebeu esta terça-feira uma ameaça de morte pelo correio. A missiva até incluía uma bala verdadeira e a ameaça estendia-se à sua família, relataram as autoridades que se encontram a acompanhar ao The Times of Israel .

A segurança do gabinete do primeiro-ministro decidiu, de imediato, reforçar a protecção da família e, de acordo com um comunicado da polícia, a unidade de crimes graves Lahav 433 e o Shin Bet, o s serviços secretos internos israelitas, iniciaram uma investigação conjunta sobre o teor e a origem da carta.

Devido à ordem de silêncio imposta pelo tribunal, que impede a publicação de detalhes sobre a carta, a polícia não adiantou os motivos da ameaça. Contudo, Bennett deu a entender que era de natureza política, afirmando numa publicação da sua página oficial do Twitter que » tais disputas não deveriam chegar ao nível de violência, bullying ou ameaças de morte .»

Na mesma publicação escreveu: «Sou o primeiro-ministro e uma figura pública, mas também sou marido e pai. É meu dever proteger a minha mulher e os meus filhos. Devemos acalmar os ânimos nos discursos políticos.»

A carta foi enviada para a casa de Bennett, em Ra'anana, cidade nos arredores de Telavive, onde o primeiro-ministro preferiu continuar a viver, em vez da residência oficial. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, e o ministro da Defesa, Benny Gantz, mostraram-se solidários com o chefe do Governo. Lapid sublinhou que este episódio mostra «até onde o ódio pode levar.»

«Continuaremos a lutar contra o discurso de ódio nas ruas, nas redes sociais e em todos os lugares. Não nos vão intimidar. Os extremistas não vão derrotar a maioria sã», escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros na sua página oficial do Twitter.

Gantz, por sua vez, afirmou que as ameaças representam um «cruzar das linhas vermelhas» e acrescentou que «uma bala num envelope pode transformar-se em três outras disparadas por uma pistola», numa alusão ao atentado que matou o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin em 1995.

Mais um cidadão palestiniano morto em confronto com tropas israelitas Um palestiniano foi morto durante confrontos nocturnos com forças israelitas perto da cidade de Jericó, na Cisjordânia, declararam autoridades palestinianas citadas pelo jornal Times of Israel . O jovem terá sido baleado várias vezes e não resistiu aos ferimentos quando foi transportado para o hospital.

De acordo com estas tropas, dezenas de palestinianos atiraram pedras e cocktails molotov contra forças que entraram no campo de refugiados de Aqabat Jaber. Onze deles foram detidos.

«As tropas responderam com meios de dispersão e fogo real» disse um porta-voz militar, sem confirmar directamente se o morto era um dos participantes no confronto. Em comunicado, as forças israelitas afirmaram que os 11 palestinianos detidos eram suspeitos de envolvimento em actividades terroristas . Nenhum soldado ficou ferido durante a operação.

As tensões entre Israel e os palestinianos aumentaram acentuadamente nas últimas meses e, ao todo, 14 pessoas foram mortas em ataques em Israel desde 22 de Março, alguns cometidos por homens armados com ligações ao Daesh, ou inspirados pelo grupo islamista. No mesmo período, mais de uma dezena de palestinianos foram mortos pelas forças de segurança israelitas .

