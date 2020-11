Primeiro dia do julgamento de Tancos marcado por contradições dos homens que estiveram na origem do assalto

Entornointeligente.com /

Na fachada do Tribunal de Santarém está a figura de uma mulher com uma moca de picos gigante na mão. Nenhum dos responsáveis do Tribunal inquiridos pelo Expresso foi capaz de explicar qual é o simbolismo que representa, mas talvez a mulher de ar solene se sentisse tentada a usá-la se pudesse ouvir a primeira sessão do julgamento do caso de Tancos, que decorreu esta segunda-feira na sala principal do tribunal recentemente remodelado.

Artigo Exclusivo para assinantes

No Expresso valorizamos o jornalismo livre e independente

É assinante? FAÇA LOGIN Assine e continue a ler

Comprou o Expresso?

Use o código de acesso presente na Revista E para continuar a ler

Use o Código

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com