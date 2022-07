Primeira ronda de votações para a sucessão de Johnson antecipa duelo entre Sunak e Mordaunt

Entornointeligente.com /

Os resultados da primeira ronda de votações para a corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido , divulgados esta quarta-feira, parecem antecipar um duelo que muitos acreditam que pode vir a ser o embate final da contenda: Rishi Sunak contra Penny Mordaunt.

Numa fase da eleição em que votam apenas os 358 deputados tories com representação na Câmara dos Comuns, o ex-ministro das Finanças foi o mais votado, com 88 votos, ao passo que a ex-ministra da Defesa e actual secretária de Estado para a Política Comercial ficou em segundo lugar, com 67 votos.

Em terceiro lugar ficou a outra forte candidata ao confronto final pelos cargos de Boris Johnson , que será decidido numa votação aberta aos cerca de 160 mil militantes do partido: a ministra dos Negócios Estrangeiros, Elizabeth Truss, com 67 votos.

Com apenas 25 e 18 votos, respectivamente, Nadhim Zahawi, actual ministro das Finanças, e Jeremy Hunt, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, foram eliminados da corrida, uma vez que não conseguiram obter o número mínimo de apoios – 30 votos – para passarem à ronda seguinte.

No caso de Zahawi, esta derrota é bastante incómoda, mais ainda depois de ter arriscado parte do seu capital político quando decidiu manter-se ao lado de Johnson, aceitando o cargo de chancellor , numa altura em que o Governo se desmembrava, com demissões atrás de demissões, e que o partido pedia, quase a uma só voz, a demissão do primeiro-ministro – algo que viria a acontecer.

Apurados para a segunda ronda, que se realiza já na quinta-feira, estão, para além de Sunak, Mordaunt e Truss, a ex-secretária de Estado das Comunidades, Kemi Badenoch (40 votos), o presidente da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, Tom Tugendhat (37), e a antiga procuradora-geral, Suella Braverman (32).

Mordaunt vence todos Se a posição de Rishi Sunak, na cabeça da corrida, não surpreende, tendo em conta o número significativo de deputados e de ministros ou ex-ministros que, antes da votação, anunciaram publicamente que o apoiavam, o segundo lugar de Penny Mordaunt não deixa de surpreender, tendo em conta que, até há poucos dias, a secretária de Estado era desconsiderada pela maioria dos analistas como potencial vencedora da eleição.

Essa percepção começou, no entanto, a mudar na segunda-feira, quando o site Conservative Home divulgou uma sondagem que a colocava no topo das preferências dos militantes conservadores, com 19,6%, contra 12,1% de Sunak e 10,9% de Truss.

— YouGov (@YouGov) July 13, 2022 Segundo a YouGov, Mordaunt triunfa sobre todos os candidatos, caso chegue à derradeira etapa da eleição. Agrega 67% das preferências num confronto directo com Sunak (28%) e 55% contra Truss (37%).

No sentido inverso, o antigo ministro das Finanças só consegue vencer o seu oponente na votação dos militantes se este for (o entretanto eliminado) Hunt – 57% contra 25%. Perde contra todos os outros ou, nos casos de confronto com Braverman, fica numa situação de empate técnico.

Estes prognósticos estão, seguramente, a preocupar a equipa de Sunak, que, por isso mesmo, decidiu contra-atacar, recorrendo a outra sondagem, da J.L. Partners, para argumentar que ele é o melhor candidato para vencer o principal adversário dos conservadores: Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista.

De acordo com esse estudo, publicado no Twitter do candidato, Sunak tem uma vantagem de 1% sobre Starmer, ao passo que Mordaunt (-15%) Truss (-12%), Zahawi (-13) e Hunt (-13%) perdem todos para o dirigente máximo do Labour.

Nada que preocupe, ainda assim, Penny Mordaunt: «Sou a candidata que o Labour mais teme», garantiu a antiga ministra da Defesa e do Comércio Internacional no lançamento oficial da sua candidatura, esta quarta-feira de manhã.

