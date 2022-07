Primeira piscina com água do mar aquecida em Portugal abre em Gaia

Entornointeligente.com /

Nesta praia de Vila Nova de Gaia, a água é quente. Abriu neste sábado na praia de Canide uma piscina de água do mar aquecida com painéis solares. Com 20 por 25 metros de dimensão e uma profundidade máxima de um metro, é o primeiro espaço do género em Portugal, inicialmente pensado para pessoas com mobilidade reduzida, mas que está agora aberto para qualquer veraneante, tendo recebido dezenas de pessoas já este sábado.

