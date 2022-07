Primeira mulher de Trump pode ter sido enterrada no campo de golfe por razões fiscais

Entornointeligente.com /

A primeira mulher de Donald Trump, Ivana Trump, pode ter sido enterrada no primeiro buraco do Clube Nacional de Golf Trump, em Nova Jérsia, uma vez que, de acordo com a legislação do estado, um local que funcione como cemitério fica isento de impostos.

De acordo com documentos fiscais do Trump Family Trust publicados pelo site ProPublica, a família do ex-Presidente pediu que os terrenos do campo de golfe de Hackettstown sejam requalificados como empresa de cemitério sem fins lucrativos, revela o site da revista Insider . Pelo que se sabe, Ivana Trump foi a primeira pessoa a ser enterrada no campo de golfe.

À luz da legislação de Nova Jérsia, qualquer terreno que seja utilizado como cemitério está isento de pagar impostos sobre imóveis, taxas ou impostos sobre a propriedade. Também não são cobrados imposto a sociedades, rendimento nem de heranças.

A lei estadual define uma «empresa cemitério» como «uma pessoa, empresa, associação ou outro tipo de entidade que tenha como propriedade um cemitério», mas não inclui organizações religiosas que tenham cemitérios na sua propriedade e restrinjam os enterros a pessoas que professem a sua religião.

Em 2012 já tinham sido divulgadas informações sobre a intenção de Trump de construir um mausoléu para si próprio neste terreno, mas mais tarde foi revelado que pretendia construir um cemitério com mais de mil campas. O projecto seguinte previa «um cemitério familiar com dez campas», segundo o The Washington Post em 2017, e o último projecto incluía 284 campas, algumas das quais disponíveis para venda.

Ivana Trump morreu a 14 de Julho na sua casa em Manhattan na sequência de uma queda acidental. Tinha 73 anos.

