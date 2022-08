Primeira-ministra finlandesa dançou numa festa privada e a oposição não perdoa

Entornointeligente.com /

A primeira-ministra finlandesa voltou a estar sob os holofotes esta semana e, mais uma vez, por outros motivos além da sua forma de liderar. Num vídeo publicado nas redes sociais, Sanna Marin aparece a dançar e a cantar com um grupo de amigos. Como consequência, os líderes dos partidos da oposição exigem que a governante de 36 anos faça um teste de despiste às drogas e defendem que a atitude não é apropriada para uma governante.

Sanna Marin não tardou a reagir à avalanche de partilhas do vídeo onde surge com amigos — incluindo algumas celebridades finlandesas — numa festa caseira. A primeira-ministra mais jovem do mundo nega ter consumido quaisquer substâncias ilícitas, garantindo que só bebeu álcool e festejou «de uma forma efusiva».

Em declarações aos jornalistas, nesta quinta-feira, em Kuopio, na Finlândia, onde o partido está a organizar a conferência de Verão, Marin garantiu ter conhecimento de que estava a ser filmada, mas confessou estar aborrecida pelo vídeo ter sido publicado sem o seu conhecimento. «Dancei, cantei e festejei — coisas perfeitamente legais. Nunca estive numa situação em que vi ou soube de outros [usarem drogas]», declarou.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022 A líder da oposição, Riikka Purra, incentivou a primeira-ministra a fazer um despiste de drogas voluntariamente, acusando de haver «uma sombra de dúvida» a pairar sobre Sanna Marin. Os restantes partidos não se coibiram também de criticar tanto a líder do Governo, como a comunicação social por ocuparem tempo a falar de festas, em vez de discutirem assuntos mais importantes — com a entrada de cidadãos russos naquele país .

Mas Sanna Marin continua a defender-se publicamente: «Tenho uma vida familiar, tenho uma vida profissional e tenho tempo livre para passar com os meus amigos. Praticamente o mesmo que muitas pessoas da minha idade.» Além disso, deixou bem claro que não mudará o seu comportamento. «Vou ser exactamente a mesma pessoa que era até agora, e espero que isso seja aceite», rematou.

A primeira-ministra não esconde o seu gosto por festas e continua a fazer manchetes. Recentemente, a sua fotografia num festival de música circulou no Twitter, onde se comentava a indumentária da governante. Em Dezembro de 2021, Marin pediu desculpa publicamente por visitar um bar em Helsínquia depois de ter estado em contacto com outro ministro que havia testado positivo à covid-19.

Nas redes sociais, os comentários dividem-se entre o espanto e as mensagens de apoio a Sanna Marin. «Quando vi o vídeo da Sanna Marin, pensei que as falsificações estivessem a ficar mesmo boas. Não podia ser real. Nenhum primeiro-ministro sensível se colocaria numa posição daquelas para ser filmado, para o caso de ser divulgado», escreveu um utilizador. «Se dançar é o que diverte a Sanna Marin, então deve ser livre de o fazer, mesmo que os mais conservadores tenham um problema com isso», defende , em oposição, outro internauta.

When I first saw the Sanna Marin video, I thought, «These deep fakes are getting very good. It can't be real. No sensible PM would allow herself to be filmed like this, in case it leaked out.» But it is real. Voi, että.

— Edward Dutton (@jollyheretic) August 18, 2022 Já pelas redes sociais portuguesas foram recuperados vídeos de alguns dos nossos políticos a dançar, como Cavaco Silva ou Jerónimo de Sousa .

