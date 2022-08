PRIMARIAS PARA EL CANDIDATO DE OPOSICION por Orlando Gutiérrez

Entornointeligente.com /

Sin duda, lo más democrático es realizar unas primarias para escoger los candidatos, de representación popular, para la Presidencia de la República, esto suena romántico, es muy ortodoxo y deseable en condiciones normales en una democracia, con respeto al electorado, transparencia y Estado de Derecho, como decía Oscar Yanes «no es lo mismo en una corrida de toros, cuando son toros de verdad, de casta, que cuando son ñu, que parecen toros, con patas, cachos, rabo, pero no son toros, son ñu, cachan al torero y lo matan», así es nuestra democracia, parece una democracia, pero no es democracia, hacen elecciones, cuentan los votos y asignan los cargos en privado, sino pregúntele a Rodríguez Jorge, la «Tibi» Lucena, o el garante institucional no militante jefe de las armas, Padrino (Don Corleone).

Por eso es difícil hoy día levantar la motivación, sembrar la esperanza, por los precedentes de la actuación del régimen y por las debilidades de la oposición, porque el electorado, masivamente, está claro abiertamente, cuestiona al régimen, comenzando por el organismo electoral, ilegítimo en su designación, infuncional, sin independencia en sus decisiones, organismo subalterno al Ejecutivo, inoperante, a estas alturas del juego, no han actualizado el Registro Electoral, no han definido, como será la participación de la diáspora, cuáles son las reglas del proceso, además cualquier resultado adverso al régimen, les queda el recurso de apelación ante el neutral, el justiciero TSJ , que altera resultados, anula procesos y designas autoridades «a lo Jalisco».

El gobierno mientras tanto gana tiempo, se va fortaleciendo en sus alianzas con los países del mal: Cuba, Rusia China, Irán, sumado a la marea roja en Sur América, sobre todo Colombia y Chile, el apoyo tácito del gobierno incoloro, inodoro, soñoliento, pausado, contradictorio, del vejatorio Manuel López Obrador de México, entretiene con un supuesto dialogo, mesa de encuentro, donde solo lo que persigue es que le suelten el capo mayor Alex Saab, los sobrinos de la primera combatiente, el «embargo económico», embargo nominal, porque pueden importar las exquisiteces de los bodegones, ruedan los dólares, lo curioso y la gran incógnita de donde salen los dólares, para financiar el presupuesto nacional, los gastos excesivos y estrafalarios en actos innecesarios, puro circo sin pan, la compra de dirigentes y sectores, financiar elecciones en otros países: Honduras, Argentina, Colombia, Perú, España mientras el gobierno nos entretiene con el trapo rojo de elecciones, ignoramos la muerte de otro preso político, Vasco Da Costa, amordazado, torturado, caso debidamente documentado ante los derechos humanos en la Corte Internacional Penal, la oposición enfrascados en escoger el candidato Presidencial, cuando lo estratégico seria, tratar de que se logre el respeto a los resultados, realizar un plan de gobierno para un gobierno de recomposición, rescate del país, de la democracia, un programa común, una unidad real, luego presentar el candidato de la unidad, no desgastado en un enfrentamiento visceral, entre los mismos opositores, ya se han asomado 22 precandidatos, con campaña sucia, fratricida, elevarse más allá, de nuestros propios egos, narcisistas, de aspiraciones personal, con renovada ideas, factibles en la nueva realidad, no pelearse como dijo una vez CAP por un cascaron vacío, ahora ,que ni cascaron existe, solo en el corazón de las ideas y en el despecho del sufrimiento de tanto maltrato institucional, a punto de desfallecer la Republica y las vidas, cuando la prioridad es casi medio comer, no enfermarse, ni poder educarse, menos trabajar, que no sea la caja de Clap, la única esperanza de vida.

El tiempo se está agotando, es necesario actuar con la urgencia, que el paciente está crítico en cuidados intensivos. Es un compromiso de todos.

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com