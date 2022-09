Primaprix, el supermercado ‘outlet’, da su primer beneficio tras crecer un 51% en 2021

Entornointeligente.com /

Primaprix , la cadena que se define como el outlet de los supermercados, consiguió en 2021 su primer beneficio desde su puesta en marcha en 2014, tras registrar un significativo incremento de ventas durante el pasado ejercicio. Un año en el que siguió extendiendo su red de tiendas, que se sitúan sobre todo en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y País Vasco.

Su cifra de negocios dio un salto del 51%, hasta los 138,3 millones, cifra que supone un nuevo récord para la sociedad. Este crecimiento le permitió alcanzar un resultado de explotación de cuatro millones, y cerrar el ejercicio con un beneficio neto de 2,4, como reflejan sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Ya en 2020 estuvo cerca de alcanzar la rentabilidad, al apuntarse una pérdida de 235.000 euros, la menor desde su creación. Desde el inicio de sus actividades, Primaprix ha acumulado unas pérdidas de casi 16 millones de euros. El beneficio cosechado en 2021 le permite, además, zanjar dudas sobre la viabilidad de su particular modelo de negocio.

Este se basa en la venta de alimentación seca y refrigerada, y de otros productos de gran consumo, como droguería o higiene personal, exclusivamente de marcas de fabricante, a precios con un descuento de entre un 25% y un 40% «por debajo de los precios del mercado», según describe en su memoria no financiera. «Primaprix desarrolla un modelo de negocio de outlet de primeras marcas de gran consumo, claramente diferenciado de un supermercado convencional», explica la empresa. «Nuestro cliente objetivo es un consumidor marquista, pero a su vez muy sensible al precio por lo que no estaría dispuesto a comprar una marca líder si su precio fuese muy elevado en comparación con una marca de distribuidor».

Modelo de descuentos La compañía, cuyo socio único está radicado en Luxemburgo, consigue vender con esos descuentos por su modelo de aprovisionamiento. Este se basa en surtirse de volúmenes sobrantes por haber sufrido cambios o contener errores de formato. Principalmente, son pedidos cancelados, artículos con problemas de etiquetado, con packaging antiguo o sobrantes de promociones especiales, además de ­stocks procedentes de la gran distribución por debajo del 50% de su vida útil.

La compañía prevé seguir con su crecimiento. En 2021 contaba con 145 tiendas, 35 más que en 2020, año en el que también abrió otros 35. En lo que va de año ya ha superado los 150. «Se estiman para 2022 un número de aperturas de tiendas similar al de los dos años anteriores», especifica.

