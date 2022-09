Prieto tiene 25 procesos judiciales por denuncias ante la Fiscalía

Entornointeligente.com /

Wilson Ferreira CIUDAD DEL ESTE

El intendente municipal de Ciudad del Este acumula 25 denuncias ante el Ministerio Público, de las cuales 22 fueron realizadas por su ex aliado, amigo y ex concejal municipal Celso Kelembu Miranda, que llegó a ocupar una banca en el Legislativo a través de un movimiento independiente, pero en la etapa final de la intervención de la comuna, intentó llegar sin éxito a la intendencia, tras la destitución de la intendenta Sandra McLeod, aliándose a la bancada colorada zacariista.

La mayoría son por lesión de confianza, uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal, cohecho pasivo agravado, peculado, entre otros hechos punibles. La mayoría de las causas fueron a la capital del país. En estos días, Kelembu realizó otra denuncia, pero de manera pública utilizando sus redes sociales contra el intendente Prieto, relacionada a la construcción de 250 empedrados en diferentes sectores de la capital departamental.

«Lleven el contrato, vayan a medir, dice mil metros cuadrados y tiene 500, eso ya es lesión de confianza, más la sobrefacturación. A G. 49.000 nomas tienen que ser y cobra a G. 130.000 el metro cuadrado. Eso es del primero que se realizó, después se realizó más. Todos no tienen el metro cuadrado que dice el contrato», dijo.

En otro momento, también acusó a Prieto y al actual presidente de la Junta Municipal, Pedro Acuña, de estar detrás de un supuesto plan para matar a su hermano, Moisés Miranda, quien está preso en la cárcel regional de varones, en el proceso que tiene por secuestro.

COSTOSO. Aseguró que ya no presentó la denuncia en la Fiscalía porque afirmó que eso tiene costo. «Pero encontramos arquitectos, así como Hugo Vázquez, que no te cobra nada, por lo que nosotros otra vez vamos a hacer la denuncia, porque estos cuatro concejales (colorados) no van a hacer. Lo vamos a hacer dentro de poco. Sandra Quiñónez ya se va a ir», dando a entender que protege a Prieto.

Insistió en que Prieto tiene mayoría propia en la Junta Municipal y acusó de «comprar» a cuatro concejales de la bancada opositora (colorados), por lo que aseguró que no realizarán la denuncia ante las instancias correspondientes. «Entonces nosotros otra vez vamos a hacer».

También denunció que hay irregularidades en todas las escuelas que fueron intervenidas por la Comuna, correspondiente a los fondos de Fonacide. «Ahí Hugo Vázquez (arquitecto) ya tiene todas las mediciones de cinco escuelas. Lleva el contrato y dice viga tal cosa y no tiene, pintura al óleo no tiene, eso es lesión de confianza también».

«MENTIRA». De las 25 denuncias que tengo, 22 fueron hechas por Miranda, siendo y después de ser concejal municipal, el resto lo hizo la Contraloría Ciudadana encabezada por Julio López y Magdalena Montiel. Lo que viene de Miranda es totalmente mentira, descabellado, pero nos deja un problema judicial gigantesco, en este caso estamos con 25 problemas judiciales, pero nosotros estamos bastante convencidos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo», aseguró por su parte el intendente municipal, Miguel Prieto.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

