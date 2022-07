Entornointeligente.com /

PRF apreende mais de meio milhão de reais na Via Dutra, em Piraí; veja vídeo Alta quantia em espécie foi encontrada escondida em um veículo, dentro de vários pacotes. Motorista alegou que era vendedor de panos e não soube informar a origem do dinheiro. Por g1 Sul do Rio e Costa Verde

17/07/2022 15h39 Atualizado 17/07/2022

VÍDEO: PRF apreende mais de meio milhão de reais na Via Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meio milhão de reais na manhã deste domingo (17) na Via Dutra, em Piraí (RJ) . O dinheiro foi encontrado escondido em um carro, que foi abordado no km 237, durante uma fiscalização de rotina.

Segundo a PRF, o motorista alegou que era vendedor de panos e demostrou nervosismo durante a abordagem policial, indicando que poderia estar transportando algo ilícito.

A equipe então, realizou busca veicular, encontrando no interior do carro a quantia em espécie de R$ 670.000. Perguntado sobre a origem do dinheiro, o condutor do veículo não quis responder e exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, o suspeito, o carro e o dinheiro apreendido foram encaminhados para delegacia de Piraí, que passa a acompanhar o caso.

1 de 1 PRF apreende mais de meio milhão de reais na Via Dutra, em Piraí — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal PRF apreende mais de meio milhão de reais na Via Dutra, em Piraí — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

