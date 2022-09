Pérez Vivas: Habrá candidato unitario, pero no candidato único

Entornointeligente.com /

El precandidato a las elecciones primarias de la oposición venezolana, César Pérez Vivas, aseveró que que habrá candidato unitario, pero no candidato único de cara al 2024, advirtiendo que el propio Nicolás Maduro se encargará de sacar candidatos «disfrazados de opositores». «Conmigo no cuente para dividir al país, o soy candidato unitario o no soy candidato», planteó.

El opositor participó en asamblea de ciudadanos desarrollada en Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero, en el estado Mérida, desde allí aseguró que «con la confianza y apoyo de los venezolanos seré candidato unitario y luchare hasta el final para ser el próximo presidente de Venezuela».

En este sentido, Pérez Vivas dejó claro que, así cómo hizo durante su gestión como gobernador del Táchira, propiciará las condiciones para integrar a todos los sectores la vida pública nacional.

«Vengo a crear las condiciones y a enrumbar a Venezuela a un destino distinto, por eso he propuesto mi nombre, porque considero que estoy en la capacidad de hacerlo (…) Me preguntaban allá en Valera ‘y usted por qué no apoyan alguno de esos candidatos que están ahí’, la respuesta es porque ya ellos estuvieron y no han dado pie con bola (…) No voy a estar dándole consejos a quien no escucha», dejó claro.

En la misma sintonía, el líder socialcristiano apuntó que busca convocar a las bases de todos los partidos: Copei, Acción Democrática, Primero Justicia y más; así como a independientes y no militantes partidistas porque sabe que solo no puede lograr el triunfo. «En el Táchira gané porque los uni a todos e hice un gobierno de unidad. No fui gobernador sectario que creía solo en mi partido. No, necesitamos un acuerdo con toda la sociedad», apuntó.

Tras dejar claro que se inscribirá como ciudadano venezolano independiente en el proceso de primarias anunciado por la Plataforma Unitaria Democrática, el mismo portavoz advirtió que con él no cuenten para negociaciones subalternas: «Quiero ser candidato porque quiero representar a toda la sociedad, y si Dios y la virgen me lo permiten, yo haré todo el esfuerzo por integrarlos a todos».

