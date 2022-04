Prevén que exportaciones de café del Perú sumarán US$ 1,200 millones este año

Entornointeligente.com /

Asimismo, indicó que esta cifra prevista no se ve desde el 2011, cuando las exportaciones de este producto alcanzaron los 1,594 millones de dólares. «Esta perspectiva será posible, si logramos embarcar no menos de 5 millones 700 mil quintales de 46 kilos, a un precio promedio no menor de 210 dólares, tomando como referencia las perspectivas del mercado internacional y la buena disponibilidad de café peruano» expresó Lorenzo Castillo, gerente de la JNC. Explicó que se espera una cosecha no menor de 260 mil toneladas de café verde, de muy buena calidad, con creciente interés en el mercado internacional, que busca un buen sustituto de los granos del producto colombiano, afectado por desórdenes climáticos e incremento de plagas «Tenemos una coyuntura favorable para las familias cafetaleras peruanas, que tendrán un buen precio por segundo año consecutivo, aunque los costos de producción se han incrementado», dijo. «Si hubiéramos implementado el Plan Nacional de Acción del Café, que consensuamos hace 5 años, tendríamos una caficultura peruana en mejores condiciones competitivas», agregó. Primer trimestre 2022 De otro lado, Castillo, señaló que durante el primer trimestre de este año se embarcaron un millón 441 mil quintales, por un valor de 307 millones de dólares, volumen equivalente al 26.7% de la meta estimada. «Se trata de café de la cosecha del año pasado, que debido a las limitaciones navieras se reprogramaron los embarques para estos primeros meses, con las secuelas financieras para las cooperativas y empresas que se vieron obligas a este retraso», explicó. También refirió que las exportaciones del año 2021 sumaron 770 millones de dólares, por un volumen de 4 millones 245 mil quintales, equivalentes a 195,283 toneladas, mientras la cosecha de café verde fue de 5 millones 870 mil quintales, o 270 mil toneladas. En cuanto a la campaña cafetalera del 2022, señaló que habrá una menor cosecha de 6%, en relación al año pasado, a consecuencia del estrés de las plantas por la cosecha pasada, generando una alternancia bianual en sus rendimientos, además de las secuelas de plagas de roya y broca, principalmente. De otro lado, consideró importante que se impulse el apoyo desde el Estado a la cadena de valor del café, la unión de los productores y el trabajo de adaptación al cambio climático para implementar un programa de «café peruano – cero carbono». Más en Andina: ?? El sector de prendas de vestir creció 18.8% en febrero y en los dos primeros meses del año tuvo una expansión de 13.5%, informó hoy el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IESS) de la @SNIndustrias . https://t.co/ZEVzz4ngsl pic.twitter.com/nWpJPhgWqB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 26, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 26/4/2022

