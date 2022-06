Prevén definición cabeza a cabeza en Colombia entre Petro y Hernández

Entornointeligente.com /

A una semana del balotaje en Colombia , unos videos sobre las discusiones internas en el comando del izquierdista Gustavo Petr o y una nueva encuesta de intención de voto pusieron al rojo vivo la recta final de la campaña electoral.

Un sondeo de Invamer para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, publicado ayer viernes, muestra una apretada lucha entre los dos aspirantes a la Presidencia de Colombia.

En la intención de voto Rodolfo Hernández , candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, logra un 48,2%, mientras que Petro, del Pacto Histórico, obtiene 47,2%.

La encuesta cobra relevancia porque es una de las últimas que se conocerán, ya que a partir del domingo la ley no permite publicarlas.

El margen de error de la encuesta es del 2,69% , lo que se traduce en que en realidad hay un empate técnico.

Las cifras de Invamer no están lejos de los resultados de otros sondeos. La de Guarumo, del 5 de junio, le daba a Hernández el 46,8% y a Petro el 42%, mientras que las de Yanhaas del 4 de junio y la del CNC del 2 de junio le otorgaban una leve ventaja a Petro, que obtenía el 42% y el 44,9%, respectivamente, frente al 41% de Hernández.

Petro, un exguerrillero de 62 años , se impuso con el 40% de los votos en la primera vuelta presidencial , mientras Hernández (77 años), se ubicó segundo con el 28%. Desde entonces, las encuestas prevén una reñida contienda el 19 de junio para reemplazar al presidente conservador Iván Duque .

La tendencia, no obstante, es que Petro se mantiene e incluso sube levemente en intención de votos, mientras que Hernández, que consiguió punto alto en los sondeos de la primera vuelta, en este balotaje no consigue retener votos e incluso baja en las encuestas.

Un «tracking electoral» que realiza GAD3 para Noticias RCN se publica por primera vez en el país en formato casi diario. Allí, mientras que Hernández comenzó con ventaja frente Petro, ahora va por debajo con el 46,8% frente al 48,1%.

La intención de voto es mayor para Petro en los jóvenes de entre 18 y 24 años (68,4%), mientras que los principales apoyos de Hernández están en la franja de edad 45-54 años, con un 59,8%.

Los colombianos irán a las urnas desencantados con el gobierno saliente de Duque, que termina su mandato el 7 de agosto con un 28% de aprobación a su gestión.

Los videos El candidato del Pacto Histórico denunció ayer viernes ante la Fiscalía la «infiltración» a reuniones privadas donde hablaban de su estrategia electoral.

Durante varios días medios locales han publicado videos de reuniones en las que se habla de planes para desprestigiar a rivales, recibir dinero e incluso conversar con narcotraficantes presos. Los objetivos de esas maniobras eran Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza, y el derechista Federico Gutiérrez, rivales de Petro en la primera vuelta del pasado 29 de marzo.

Polémica por la hija adoptiva secuestrada

Rodolfo Hernández pidió que se respete «el dolor ajeno» y no se aprovechen «de las tragedias personales», después de noticias sobre la situación de su hija secuestrada por la guerrilla del ELN. La Revista Cambio y otros medios publicaron que todavía hay propiedades a nombre de la hija adoptiva de Hernández, Juliana Hernández Oliveros, desaparecida en 2004 en Ocaña, Norte de Santander. Hernández ha denunciado que la secuestró el Ejército de Liberación Nacional. El año pasado dejaron de buscarla porque la dieron por muerta. En un comunicado remitido ayer viernes por el candidato y su esposa, Socorro Oliveros, explican que hasta que la Justicia no se pronuncie, el estado civil de su hija desaparecida no cambia, «razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre». El ELN sacó un comunicado diciendo que no tiene registros de haber secuestrado a la hija de Hernández.

