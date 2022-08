Prevista una ripresa del dialogo tra governo e opposizione in Messico

Entornointeligente.com /

CARACAS:- Sembrerebbe che il dialogo tra governo e opposizione del Venezuela, che era stato avviato in Messico e poi interrotto, riprenderà presto. È quanto ha detto, in una intervista presso il canale televisivo Venevisión, il dirigente del partito Un Nuevo Tiempo, Stalin González, membro della delegazione della Piattaforma Unitaria per il dialogo.

A suo parere grandi settori della società civile e del mondo economico, imprenditoriale, starebbero spingendo in questo senso. Dello stesso parere appare il politico di Primero Justicia, Tomás Guanipa, anch’egli membro della Piattaforma Unitaria secondo cui, grazie all’azione che continua a portare avanti la Norvegia, esiste la possibilità di riprendere i negoziati e di superare ogni differenza per il bene del paese. Tra le sue preoccupazioni più impellenti segnala la risoluzione della crisi umanitaria e la recuperazione dei diritti umani, dall’accesso alla giustizia, a quello alla sanità e all’educazione. Fondamentale per la ripresa economica sarà la riattivazione dell’industria petrolifera e del sistema elettrico nazionale.

Una pedina molto importante per la ripresa del dialogo tra chavismo e opposizione potrebbe essere il nuovo Presidente di Colombia, Gustavo Petro, tanto più che da informazioni lanciate dall’agenzia di notizie EFE sembrerebbe che anche gli Stati Uniti vorrebbero lavorare con Petro per trovare una soluzione pacifica alla crisi venezuelana.

Redazione Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

