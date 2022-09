Entornointeligente.com /

Previsão do tempo: Setembro terá chuva no Norte e tempo seco no Centro-Sul

01/09/2022 06h37 Atualizado 01/09/2022

O mês de setembro começa com chuva em parte do Sul, parte do Nordeste e no Norte do país nesta quinta-feira (1º). No Centro-Sul, o clima será seco e firme, com manhãs e noites frias, mas com sol durante a tarde. Em São Paulo, a máxima aumenta em comparação aos últimos dias, chegando a 25°C. O mesmo aumento se verifica em Curitiba, que terá mínima de 6°C, a capital mais fria do país.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Setembro começa com sol e ar seco em quase todo o Brasil

O clima do dia 1º terá uma tendência que deverá continuar ao longo do mês, de tempo seco no Sudeste e Centro-Oeste, frio no Sul, e chuvas no Norte e em parte do Nordeste. A massa de ar seco que predomina no interior do país continuará afastando as chuvas e deixando a umidade do ar muito baixa nestas regiões.

