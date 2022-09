Entornointeligente.com /

19/09/2022 06h27 Atualizado 19/09/2022

Previsão do tempo: Semana começa molhada em partes do Centro-Oeste, Norte e Sul

A semana começa com chuva continuando a cair no Centro-Oeste, no que é uma boa notícia para a região após meses de seca, e também no Norte e no Sul do país. Os temporais, no entanto, perdem força no Nordeste e no Sudeste, mas as temperaturas, que vinham aumentando levemente desde o fim de semana, diminuirão nos próximos dias.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Reta final do inverno com alerta para chuva volumosa no Brasil

O calor, que estava aumentando no Sudeste pouco a pouco nos últimos dias, dará lugar ao frio e chuva novamente a partir da próxima quinta-feira (19). Isso porque uma nova frente fria chegará ao Sul e subirá pelo país aos poucos. Nesta segunda-feira (19), no entanto, parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste ainda terão forte calor – Palmas, com 39°C, é a capital mais quente do dia. Veja a previsão completa no vídeo acima.

1 de 2 Em amarelo, massa de ar seco atinge apenas parte do Sudeste e do Nordeste; no resto do país, deve chover nesta segunda-feira (19) — Foto: Reprodução/Hora 1 Em amarelo, massa de ar seco atinge apenas parte do Sudeste e do Nordeste; no resto do país, deve chover nesta segunda-feira (19) — Foto: Reprodução/Hora 1

2 de 2 Previsão expressa do dia: Forte calor no Norte e Centro-Oeste, apesar da chuva; clima quente no Nordeste e Sudeste, e frio no Sul — Foto: Reprodução/Hora 1 Previsão expressa do dia: Forte calor no Norte e Centro-Oeste, apesar da chuva; clima quente no Nordeste e Sudeste, e frio no Sul — Foto: Reprodução/Hora 1

