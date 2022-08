Entornointeligente.com /

10/08/2022 06h15 Atualizado 10/08/2022

Previsão do tempo: Quarta-feira terá temporais, ventanias e frio em várias partes do Brasil

O frio se intensificará nesta quarta-feira (10) em várias partes do Brasil, trazendo inclusive temporais e ventanias a algumas regiões, e até ressacas nos litorais do Sul e do Nordeste. No Sul, são esperadas geadas – quando a temperatura fica abaixo dos 5°C. No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro terão chuvas ao longo de todo o dia.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Veja a previsão por região pelo mapa

No Norte e em parte do Nordeste, o calor será forte. As temperaturas irão passar dos 30°C em ao menos três estados. Em contrapartida, algumas regiões centrais nordestinas, como principalmente em Sergipe, convivem com um friozinho provocado pela frente fria que avançou do Sul no começo da semana e chegou ao Centro-Oeste.

Veja a previsão completa no vídeo acima.

1 de 1 Frente fria que chegou ao país no fim de semana já avança pelo Centro-Oeste rumo ao Norte e Nordeste — Foto: Reprodução/Hora 1 Frente fria que chegou ao país no fim de semana já avança pelo Centro-Oeste rumo ao Norte e Nordeste — Foto: Reprodução/Hora 1

