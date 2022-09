Entornointeligente.com /

26/09/2022 07h53 Atualizado 26/09/2022

Previsão do tempo: Última semana de setembro começa abafada e com chuva

A última semana do mês de setembro começará a exemplo do que foi a maior parte do mês: com o país dividido entre calor e frio, mas com chuvas em quase todo o período. No Centro-Norte do país, a semana será de muito calor e tempo abafado. Apesar disso, as chuvas deverão cair na parte da tarde. Já no Sudeste e Sul, chove já pela manhã, e as temperaturas não serão tão altas.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Semana tem muita chuva e risco de alagamentos em SP

Os alertas de temporais desta segunda-feira estão para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Apesar disso, a água cai bastante em Santa Catarina e no Rio de Janeiro – que, por sua vez, terá máxima de 29°C, indo na contramão de São Paulo, com 20°C, e Paraná, com 16°C. Sem chuva mesmo, apenas o interior nordestino, com secura ao longo da semana. Veja a previsão completa no vídeo acima .

1 de 2 Praticamente todo o país terá chuva nesta segunda-feira e em parte da semana – como mostram as áreas em amarelo no mapa — Foto: Reprodução/Hora 1 Praticamente todo o país terá chuva nesta segunda-feira e em parte da semana – como mostram as áreas em amarelo no mapa — Foto: Reprodução/Hora 1

2 de 2 Previsão expressa do dia: muito calor de Minas Gerais até o Norte do país, e clima ameno no Sul, mas com chuvas — Foto: Reprodução/Hora 1 Previsão expressa do dia: muito calor de Minas Gerais até o Norte do país, e clima ameno no Sul, mas com chuvas — Foto: Reprodução/Hora 1

