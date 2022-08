Previsão do tempo: Clima segue seco na região central do país; Nordeste, Norte e Sul têm temporais

Entornointeligente.com /

04/08/2022 06h49 Atualizado 04/08/2022

Previsão do tempo: Clima segue seco na região central do país; frio atingirá o Sul no fim de semana

A quinta-feira (4) será mais um dia de calor e tempo bastante seco na região central do país, a exemplo dos últimos dias. A alteração está na possibilidade de chuva forte no extremo Sul, além da continuidade dos temporais no Nordeste e também no Norte. Porto Alegre terá 30mm de chuva, e Rio Grande, 60mm.

Confira a previsão do tempo em todo o país Climatempo: Frente fria se forma sobre o Sul e chuva aumenta no Nordeste

No Nordeste e Norte, os temporais diminuição em Alagoas, mas continuarão com força em Pernambuco – onde uma pessoa morreu na quarta-feira (3) ao entrar com o carro em um túnel alagado. O aguaceiro é esperado na área que compreende Sergipe, Maranhão, Amapá e o norte do Acre. No restante do país o tempo será seco, principalmente no Centro-Oeste.

Veja todas as reportagens do Hora 1

