20/09/2022 06h29 Atualizado 20/09/2022

Previsão do tempo: Chuva se espalha por todo o país a partir desta terça-feira (20)

A chuva começa a aumentar em quase todas as regiões do Brasil nesta terça-feira (20). No Norte, Centro-Oeste e Sudeste ela aperta a ponto de provocar até estragos e alagamentos. Já na madrugada desta terça-feira (20), a região da Grande São Paulo teve chuvas, e elas deverão se estender até o interior do estado. As chuvas mais fortes também atingirão o Mato Grosso do Sul.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Chvua forte pode provocar alagamentos nesta semana

A massa de ar seco que deixou a região central do país se dirigiu ao Nordeste, e por lá o tempo deverá ser firme, exceto pelas cidades litorâneas, onde deve chover, como em Salvador. No Sul, ocorre o mesmo: pancadas são esperadas em parte do Rio Grande do Sul e do Paraná. Veja a previsão completa no vídeo acima .

1 de 2 Nordeste terá muito calor; Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul receberão chuvas — Foto: Reprodução/Hora 1 Nordeste terá muito calor; Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul receberão chuvas — Foto: Reprodução/Hora 1

2 de 2 Previsão expressa do dia: muito calor no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apesar de chuvas serem esperadas no Centro-Sul — Foto: Reprodução/Hora 1 Previsão expressa do dia: muito calor no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apesar de chuvas serem esperadas no Centro-Sul — Foto: Reprodução/Hora 1

