Previsão do tempo: Calor e secura continuam fortes no Centro-Norte; tempo vira no Sul e Sudeste Sábado será de calor durante o dia e frio à noite inclusive no Rock In Rio, festival de música no Rio de Janeiro, bem como em todo o Sul e Sudeste. Por Hora 1

02/09/2022 06h22 Atualizado 02/09/2022

Previsão do tempo: Calor e secura continuam fortes no Centro-Norte; tempo vira no Sul e Sudeste

Os primeiros dias de setembro serão com tempo bastante quente e seco no Centro-Sul e no Norte do país. Nesta sexta-feira (2), as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte terão forte calor e não sofrerão com chuvas em nenhum momento. No fim de semana, no entanto, o tempo vira no Sul e no Sudeste e o frio retorna mais uma vez.

Confira a previsão do tempo em todo o país CLIMATEMPO: Sol e ar seco predomina no Brasil, mas frente fria avança no Sul

No sábado (3), o clima ainda será quente no Sudeste, mas já começará a mudar no Sul. No Centro-Oeste, a umidade do ar continuará em níveis muito baixos – Goiânia, por exemplo, não tem chuvas fortes há 144 dias. Cuiabá será a capital mais quente do país pelo terceiro dia seguido, com máxima prevista de 38°C. No domingo (4), no entanto, o tempo vira outra vez, a exemplo da última semana.

1 de 2 Temperaturas desta sexta-feira (2) deverão se repetir no sábado (3) — Foto: Reprodução/Hora 1 Temperaturas desta sexta-feira (2) deverão se repetir no sábado (3) — Foto: Reprodução/Hora 1

Rock in Rio terá virada no tempo

E para quem vai ao Rock In Rio neste fim de semana, a promessa é de dois dias de forte calor, a sexta e principalmente o sábado, mas frio e chuva no domingo. O tempo irá começar a virar ainda na noite de sábado, durante os shows, com ventania e queda de temperatura, e possibilidade de chuvas que se estenderão até o dia seguinte.

2 de 2 Diferença da temperatura máxima entre o sábado e o domingo no Rock in Rio será de 11ºC — Foto: Reprodução/Hora 1 Diferença da temperatura máxima entre o sábado e o domingo no Rock in Rio será de 11ºC — Foto: Reprodução/Hora 1

