Prevalecen casos de VIH | Critica

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Pese a las campañas de información contra el VIH/sida que se mantiene en las comunidades por la Región de Salud de Colón, el inadecuado comportamiento de las personas sigue favoreciendo la proliferación de este peligroso virus.

Víctor Peñafiel, director de la clínica anti-retroviral de la Región de Salud de Colón, manifestó que para este primer trimestre 2019 se ha visto un comportamiento bastante similar al del 2018.

Hasta el 31 de marzo de este año se reportaron 29 casos nuevos del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), lo que equivale a un promedio de unos 10 casos por mes -en enero, febrero y marzo-, tendencia que se observa en los tres últimos años, dijo Peñafiel.

Agregó el galeno que unas 50 personas han iniciado el tratamiento, lo que resulta positivo, garantizando que el virus debe bajar, para que la persona esté controlada.

Dijo que para este año se van a enfocar las campañas en hombres que tienen sexo con otros hombres, transexuales y en adolescentes.

Añadió que se van a reforzar las jornadas de concienciación en las comunidades, con charlas, donde se abordará el tema del riesgo de una enfermedad de infección sexual, para que tengas herramientas para no infectarse.

Para Janner, de 44 años, quien es bisexual (sexo con mujeres y hombres), considera que en su caso se protege para no infectarse, pero con la ingesta de alcohol, se pierde la noción de protegerse, para no contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual.

Se recomienda el uso correcto del condón, en cada práctica sexual, ya sea oral, vaginal o anal, la abstinencia y la fidelidad.

.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous La última generación de pastores — Documental de RT Frente Amplio de Colón cerró las calles para exigir soluciones a Varela Next → You May Also Like Tres de cada 10 niños y adolescentes en Panamá son obesos abril 4, 2019 admin Comentarios desactivados en Tres de cada 10 niños y adolescentes en Panamá son obesos Colombia y Panamá dan duro golpe al narcotráfico abril 9, 2019 admin Comentarios desactivados en Colombia y Panamá dan duro golpe al narcotráfico Confabulario | Panamá América abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Confabulario | Panamá América El Tiempo Caracas 23 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s ENE H 21 • L 19 33 ° Fri 29 ° Sat 27 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias CULTURA Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain CULTURA ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics CULTURA Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com