Presupuesto para el 2023 tiene un incremento de 9%, destaca Aníbal Torres

«Estamos creciendo, esa es la verdad, no estamos resolviendo todo el problema económico con eso, en poco tiempo no se va a hacer, pero, en comparación con los países que nos circundan, estamos liderando el crecimiento», aseveró. Cabe precisar que este viernes el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Economía, Kurt Burneo, sustentarán ante el pleno del Congreso el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2023. En conferencia de prensa, al finalizar una nueva sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial informó que la ejecución de gasto público en los diferentes sectores está por encima del 50%, una cifra que tiene que incrementarse en los próximos meses. [Lea también: Jefe del Gabinete anuncia entrega de bono a agricultores para la compra de fertilizantes ] «La inversión pública es la que da lugar también al desarrollo del país, gracias a este tipo de inversión se hacen escuelas, hospitales, se compran medicinas, equipos, se hacen caminos, represas, etc. La inversión pública es la llave que abre la inversión privada», anotó. Voceros del Gobierno En otro momento, Torres Vásquez, refirió que el Consejo de Ministros también eligió como voceros del Gobierno a los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas; de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; del Ambiente, Wilbert Rozas, y de Educación, Rosendo Serna. «Se dice que no pueden hablar sobre los ejes de la política general de gobierno, no se puede limitar la libertad de expresión de los ministros para informar acciones del gobierno», refirió tras precisar que la elección de voceros no es una limitación para que los demás miembros puedan declarar. Sobre las mociones de interpelación aprobadas en el Congreso contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, el premier indicó que el alto funcionario se someterá a las decisiones del Congreso y colabora con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Aseguró que, si el Parlamento decide censurarlo, será en atribución de sus facultades. Si se pronuncian en ese sentido, refirió que se procederá a designar a un nuevo titular del Ministerio de Transportes y comunicaciones. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: ?? El sector turismo, una de las actividades económicas más afectadas por la crisis sanitaria, experimenta un proceso de recuperación sostenido, sostuvo la presidenta ejecutiva de @Promperu , Amora Carbajal. https://t.co/HXTZyHKvDZ pic.twitter.com/FdgR0La5wN

?? El sector turismo, una de las actividades económicas más afectadas por la crisis sanitaria, experimenta un proceso de recuperación sostenido, sostuvo la presidenta ejecutiva de @Promperu , Amora Carbajal. https://t.co/HXTZyHKvDZ pic.twitter.com/FdgR0La5wN

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 Publicado: 31/8/2022

