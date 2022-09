Presupuesto 2023: regiones y comunas tendrán hasta S/ 6,770 millones para invertir

Entornointeligente.com /

El proyecto de Ley de Presupuesto, resultado del trabajo coordinado con todos los sectores del Poder Ejecutivo, tiene siete prioridades: i) la mejora de la calidad, el acceso y el desempeño educativo ii) la mejora de los resultados prioritarios en la salud de la población iii) la mejora de la calidad del servicio de transporte y del mantenimiento de las carreteras iv) la protección social para el alivio de la pobreza v) el incremento del acceso a la vivienda y saneamiento vi) el fomento del desarrollo productivo agropecuario vii) la promoción del empleo y la productividad. «La propuesta de Presupuesto para el 2023 no traerá sorpresas que puedan ahuyentar a los inversionistas, pues estamos en el camino de mejorar la confianza», señaló el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. «Las asignaciones presupuestales que estamos planteando exigirán, además, que las autoridades de todos los niveles de gobierno agilicen la ejecución de recursos de los proyectos de inversión. Esto es indispensable, pues una dinamización de la inversión pública contribuirá al dinamismo de la inversión privada», dijo. Según el proyecto de Ley de Presupuesto Público para el año 2023, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) sería de 214,800 millones de soles, lo que representa el 21% del PBI. Este monto constituye un crecimiento de 9% (17,788 millones) respecto al PIA del 2022 y de 4% en términos reales. El proyecto de Ley propone destinar el 19,5% del PIA a la función Educación, el 11.5% a la función Salud, 9.5% a Transporte, 6.7% a Previsión Social y otro 6.7% a Orden Público y Seguridad. Parte de las principales intervenciones que están financiadas con el Presupuesto 2023 serían las siguientes. En materia educativa: – Para seguir fortaleciendo las condiciones para el aprendizaje y el cierre de brechas de infraestructura educativa, se han dispuesto 2,000 millones de soles para continuar la ejecución de inversiones a cargo Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario. – En el marco de la revalorización docente, se ha previsto continuar con la implementación de mejoras salariales a los docentes de la Carrera Pública Magisterial por 1,400 millones de soles adicionales. – Respecto a la capacitación docente, es necesario también la evaluación, por lo que se están destinando 217 millones de soles en materia de acciones de evaluación de docentes y estudiantes. – Para continuar con el fortalecimiento de las condiciones básicas de calidad para educación superior, se ha previsto un presupuesto ascendente a 1,980 millones de soles que permitirán la ampliación, mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, entre otras acciones. En materia de salud: – Se ha dispuesto 515 millones de soles para continuar con la implementación de la Ley del Cáncer y su Reglamento. – En materia de Salud Mental, se van a destinar 304 millones de soles para fortalecer 40 Centros y 12 Unidades de Hospitalización de Salud Mental y 31 hogares protegidos. – Para mantener la capacidad resolutiva de los Establecimientos de Salud, se están asignando 2,159 millones de soles, a través de los ex Cas covid. – Con relación al Aseguramiento Universal y para garantizar la continuidad del 100% de asegurados se invertirán 500 millones de soles. Sistema de pensiones y vivienda En materia previsional, se considera un aumento excepcional de la subvención de Pensión 65 en 50 soles para todos los beneficiarios. Para fines de aumentar el acceso a vivienda, se han previsto 985.3 millones de soles para el otorgamiento de créditos como Bono Familiar Habitacional, así como 75 millones para la adquisición de viviendas nuevas. En la Atención de Friajes y Heladas, serán 297.2 millones de soles para la construcción de 8,000 viviendas rurales. En materia de inversiones estratégicas para el transporte se han presupuestado 481 millones de soles para financiar la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima . Financiamiento a regiones y municipalidades Para contribuir a la continuidad de las inversiones, se ha previsto el respectivo financiamiento hasta por 6,770 millones de soles a favor de gobiernos Regionales y Locales, según el MEF. Finalmente, cabe destacar que el Presupuesto 2023 tiene un enfoque más descentralizado, otorgando más recursos desde la apertura a los gobiernos regionales y locales, refirió el ministerio. Según la propuesta, los recursos destinados a los gobiernos regionales crecerán 16.4%, en tanto que los dirigidos a los gobiernos locales aumentarán en 38.1%. Endeudamiento y Equilibrio Financiero El proyecto de Ley de Equilibrio Financiero establece los recursos estimados que financiarán el Presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2023, así como las reglas para asegurar el balance entre el ingreso y el gasto en el Sector Público. Así pues, un total de 141,500 millones de soles provendrían de Recursos Ordinarios, 39,100 millones de Recursos Determinados, 28,300 millones de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 5,600 millones de Recursos Directamente Recaudados y 300 millones de Donaciones y Transferencias, según el MEF. El proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023 establece los montos máximos para acordar nuevas operaciones de endeudamiento externo e interno, incluido el monto de las garantías otorgadas/contratadas por el Gobierno Nacional para atender requerimientos derivados de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público-privadas, entre otras opciones. Publicado: 2/9/2022

