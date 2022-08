Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto cobro en agosto 2022

Entornointeligente.com /

Se trata de un beneficio que reciben aquellas personas que quedaron fuera de sus trabajos sin una causa justa y está impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, podrán continuar con su respectiva obra social y asignaciones familiares.

Informate más Mi Anses: cómo acceder a la plataforma virtual Cabe aclarar que, en este caso, la prestación social está dirigida a trabajadores permanentes, por lo cual es necesario tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

En tanto, los trabajadores eventuales y de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la terminación del trabajo.

creditos anses plata.jpg Cómo acceder a Prestación por Desempleo ANSES Si bien el trámite es presencial, sin turno. El formulario en cuestión deberás firmarlo en una oficina de ANSES y luego presentar toda la documentación en el Ministerio de Trabajo . Luego:

Firmar el formulario. Descargá el formulario P.S. 3.4 Solicitud de Autorización de Pago Único del Ministerio de Trabajo o solicitarlo en una oficina de ANSES sin turno y hacerlo firmar. Presentar la documentación. Presentar el formulario en el Ministerio de Trabajo, junto al proyecto de la actividad a hacer. Durante el tiempo que tarde el Ministerio en avalar la solicitud, no cobrarás la prestación por desempleo mensual Calendario de pagos de agosto 2022 para Fondo de Desempleo Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de agosto Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de agosto Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de agosto Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de agosto Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de agosto Fachadas ANSES (1).jpg Más notas sobre ANSES Si no me anoté a los subsidios de luz y gas, ¿Cuánto voy a pagar en la factura?

