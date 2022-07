Pressão nos hospitais? Presidente da República diz que são injustas para as pessoas

Entornointeligente.com /

O Presidente da República frisou, esta sexta-feira, que o setor da Saúde tem de «fazer um esforço para evitar e superar as ruturas», uma vez que nestes momentos de pressão são as pessoas que fica em risco.

A afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa surge quando é questionado sobre o caso da grávida que perdeu o bebé a caminho do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

«Temos de fazer um esforço para evitar ruturas e para superar as ruturas porque o que está em causa são pessoas», sublinhou.

Para o chefe de Estado, ultrapassar as falhas nos serviços de saúde pública é «um esforço de todos – naturalmente do Estado, do poder local, de outras instituições, dos próprios profissionais que já estão cansados».

No entanto, notou que «não é justo que as pessoas venham a sofrer por causa de uma pressão maior e, ainda por cima, desigual, que prejudica mais uns do que outros: e são sempre os mais pobres», evidenciou no final da 5.ª edição do EurAfrican Fórum, em Carcavelos.

Ainda assim, Marcelo reconheceu que o que está a pedir é «um esforço difícil» e «contínuo», dado que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) está «muito sobre pressão ainda por causa da pandemia» e dos serviços que foram afetados indiretamente, nomeadamente os de obstetrícia e ginecologia em vários pontos do país, motivando fechos temporários dessas urgências.

«Sei que é difícil o reajustamento, eu sei que há férias e que as pessoas têm direito às suas férias, eu sei que há questões por resolver importantes no futuro do Serviço Nacional de Saúde, a começar no decreto de lei do Governo que espero que venha rapidamente para promulgação», adiantou.

Desta forma, o chefe de Estado deixou um recado ao Governo, ao reiterar aquilo que «disse há dois meses»: é preciso «que se trabalhe para resolver os problemas que estão pendentes e evitar outros porque a seguir a agosto ainda há setembro».

