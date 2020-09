¿Presos salieron a la CALLE a protestar? Así reaccionó “Twitterzuela” a la insólita noticia (MEMES)

Entornointeligente.com /

En Venezuela cualquier noticia parece sacada de alguna novela de tragicomedia pues cada acontecimiento que se vive en el país no deja de sorprender a los mismísimos venezolanos y al mundo entero.

Este 28 de septiembre , en las rede sociales se pudo evidenciar varios de videos que reportaban protestas en todo el territorio nacional, pero hubo una protesta en específico que llamó la atención de los usuarios de Twitter.

Se trató de una protesta de reclusos y no, la concentración no la hicieron en las instalaciones del recinto penitenciario, sino más bien el la calle. ¿Insólito no?

#Venezuela | Presos del retén de Cabimas, en el estado Zulia, salieron a las calles para exigir mejores condiciones (+Video) https://t.co/A5aqHWRjga pic.twitter.com/wSzmO9MB67

— VPItv (@VPITV) September 28, 2020

El canal de televisión VPI TV , fueron los que dieron la noticia y aunque no se trataba de algo escrito por el Chiquire Bipolar, los tuiteros decidieron manifestar su asombro con graciosos meses que le dieron un toque de humor al tema social de esta protesta.

