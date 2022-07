Entornointeligente.com /

Preso por matar motociclista em acidente, jogador Renan confessou ter tomado gin em festa, diz polícia Fala foi feita à polícia durante o atendimento da ocorrência, mas durante o depoimento na delegacia ele permaneceu em silêncio. Polícia diz que o zagueiro Renan estava sob influência de álcool e não tinha permissão para dirigir. Zagueiro foi autuado por homicídio culposo. Por g1 Vale do Paraíba e Região

22/07/2022 17h25 Atualizado 22/07/2022

Vídeo mostra momentos após acidente com morte envolvendo jogador do Bragantino

O zagueiro Renan, preso por matar um motociclista em um acidente em Bragança Paulista (SP) nesta sexta-feira (22) , confessou à polícia que havia tomado gin em uma festa .

«Verificamos através dos depoimentos, até com os policiais que atenderam a ocorrência, que ele afirmou que estava em uma festa e tinha ingerido bebida alcoólica, ele disse que ingeriu gin. Disse que acabou cochilando e por isso perdeu a direção do veículo», disse a delegada Aline Alessandra Marques Faria Ferreira.

Apesar de ter dito isso à polícia no momento do atendimento da ocorrência, durante o depoimento à Polícia Civil ele permaneceu em silêncio.

O jogador dirigia o carro que invadiu a contramão da rodovia estadual Alkindar Monteiro Junqueira e colidiu de frente com a motocicleta.

O motociclista, de 38 anos, morreu no local. A embriaguez não foi constatada porque ele não apresentou sinais característicos e se recusou a fazer o teste do etilômetro, porém, os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que sentiram o cheiro de bebida e que encontraram próximo ao carro uma garrafa de bebida.

«Ele se recusou a fazer o etilômetro, se recusou a doar sangue e foi encaminhado para fazer o exame clínico. O exame apontou negativo para a embriaguez, mas com base no depoimento dos policiais, nessa afirmativa dele de ter ingerido bebida nesta festa e ter a condução do veículo, ele está ́sendo autuado por homicídio culposo, com a qualificadora de estar sob efeito de álcool e também perdeu o direito de dirigir», explica a delegada.

Renan chega a delegacia de Bragança Paulista — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

Renan, que atuava pelo Palmeiras e estava emprestado para o Bragantino, foi levado para a cadeia de Piracaia e deve passar por audiência de custódia neste sábado (23).

Sem habilitação

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e constatou no atendimento que o jogador tinha odor de álcool, além de haver uma uma garrafa de bebida próximo ao veículo. Os agentes pediram que ele fizesse o teste do bafômetro, mas Renan se recusou e foi levado à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o jogador contou aos policiais que antes do acidente havia passado a madrugada em uma festa em Campinas e confessou ter bebido no local.

Além disso, Renan não tinha habilitação. De acordo com a PRE, ele tinha uma permissão para dirigir, que é feita antes do documento oficial. No entanto, no período em que se está com a permissão, não é permitido cometer infrações, sob pena de perda, o que aconteceu com o jogador.

Renan permaneceu calado no depoimento à polícia. Ao g1 , a defesa do jogador informou que só vai se manifestar em juízo.

Carro de jogador teve a frente destruída em acidente — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

Vítima estava em uma motocicleta — Foto: Lucas Rangel/TV Vanguarda

Jogador foi emprestado pelo Palmeiras

Renan é do Palmeiras e foi emprestado ao Bragantino em abril deste ano. Desde então, vem ocupando a posição de zagueiro. Ele chegou no time para ocupar a vaga de Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo. O jogador está no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020. O contrato com o time tem validade até 2025.

Em nota, o Palmeiras informou que está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima.

O Bragantino informou que se solidariza com a família e que vai rescindir o contrato.

