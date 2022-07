Preso por ameaçar Lula e STF responde a ação por suspeita de agredir e dar comida vencida a internados em clínica de reabilitação

Entornointeligente.com /

22/07/2022 16h02 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 Ivan Rejane Fonte Boa Pinto em vídeo publicado no Youtube nesta sexta-feira (22) — Foto: Youtube/ Divulgação Ivan Rejane Fonte Boa Pinto em vídeo publicado no Youtube nesta sexta-feira (22) — Foto: Youtube/ Divulgação

Preso nesta sexta-feira (22) na Região Metropolitana de Belo Horizonte por ameaças ao ex-presidente Lula (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) , Ivan Rejane Fonte Boa Pinto responde no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) por denúncia de maus-tratos em sua clínica de reabilitação de dependentes químicos.

Ela fica em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi alvo de investigação por parte do Ministério Público em 2019. A denúncia foi apresentada em junho daquele ano.

Ivan se apresenta na internet como «terapeuta especialista em distúrbios comportamentais que levam a obsessão e compulsão» .

Ele diz que faz tratamentos baseados em programação neurolinguística, coaching e hipnoterapia contra o vício em drogas, álcool, tabaco, compras, comida, sexo, jogo e dependência .

Ivan não tem registro no Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, mas, segundo a entidade, a psicoterapia não é regulamentada. Portanto, o registro, neste caso, não é necessário.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os internos da clínica de Ivan eram obrigados a realizar trabalhos forçados, eram vítimas de agressão e tinham que comer alimentos vencidos.

A Justiça chegou a determinar a interdição do local, mas a defesa de Ivan recorreu e conseguiu reverter a decisão .

O advogado de Ivan, Caio Sella, disse que houve perseguição.

«As comunidades terapêuticas são muito perseguidas. A gente juntou todas as provas que a gente tem e conseguiu reverter. O Ivan é uma pessoa, é um ex-adicto, sabe bem a realidade do usuário de drogas», falou ele.

Caio disse ainda que o local está funcionando normalmente. O g1 tentou entrar em contato com o local, mas os dois telefones da clínica estavam desligados.

O g1 também entrou em contato com o TJMG para mais informações e aguarda retorno.

A decisão que decretou a prisão temporária do suspeito, pelo prazo inicial de cinco dias, foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Perfil nas redes

Nas redes sociais, ele apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e posta vídeos e textos com mensagens contra ministros do STF e políticos de esquerda.

Em uma publicação do dia 27 de abril, ele diz que «passou da hora» de Bolsonaro «destituir» os ministros . «Ou eles vão roubar as eleições», fala.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes também cita uma frase postada por Ivan que diz «Lula, sua batata está assando. Se eu te encontrar na rua, filho… corre, porque o bicho vai pegar para seu lado. Anda com segurança até o talo, que nós da direita vamos começar a caçar você».

Em 2020, ele foi candidato a vereador em Belo Horizonte pelo PSL e recebeu 189 votos, ficando como suplente.

O que diz a defesa

O advogado de Ivan, Caio Sella, disse que ainda não teve acesso à investigação que resultou na prisão e não tem informações sobre o caso.

