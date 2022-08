Presidentes de la CAN hacen llamado a la paz y solución del conflicto en Ucrania

Entornointeligente.com /

El documento considera 35 puntos, entre ellos los siguientes: El compromiso conjunto de avanzar en la consolidación del sistema andino de integración, que priorice la integración económica y social e impulse el desarrollo del comercio internacional. De igual forma, se reafirma la voluntad de trabajar en la reactivación económica y social dentro de la Comunidad Andina para mitigar las consecuencias que ha dejado la pandemia del covid-19. Lea también: Reingeniería de la CAN tendrá como eje a la población, afirma presidente Castillo Además, coincidieron en fortalecer la cooperación para reducir las tasas de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y desempleo, y continuar con los objetivos de desarrollo sostenible. Los países de la CAN expresaron su preocupación por el impacto del conflicto Ucrania – Rusia en las cadenas de suministros de productos alimentarios debido al incremento de costos de insumos. Bajo esa premisa, manifestaron su voluntad de estudiar una solución conjunta para paliar estos efecto negativo e hicieron un llamado conjunto a la paz y la pronta solución pacífica del conflicto. El jefe del Estado, Pedro Castillo, recibió hoy la presidencia pro tempore de la CAN con el compromiso de fomentar una reingeniería que tenga como prioridad a la población, con énfasis de las fronteras. (FIN) VVS/CVC Más en Andina: El pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la ley para ascender al personal de la Policía Nacional que haya sido asimilado en el grado de teniente superior en los años 1994, 1995 y 1996. ?? https://t.co/mxhUZ2vyhb pic.twitter.com/FP0JoWh0qZ

