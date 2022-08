Presidentes de comisiones de Hacienda llaman al Gobierno a evaluar nuevas medidas para la lucha contra la inflación

Entornointeligente.com /

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio aumentó 1,4%, con una inflación a doce meses que alcanzó el 13,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En tanto, en lo que va de 2022, la inflación en el país ha acumulado un salto de 8,5%.

La cifra estuvo sobre lo esperado, y en ese sentido, los presidentes de las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados, como el Senado, manifestaron su preocupación e instaron al Gobierno a evaluar nuevas medidas.

EL senador Juan Antonio Coloma (UDI) indicó que, «lo que nos ha dicho el INE es una mala noticia para Chile. Es una inflación más alta de lo esperada y que obviamente para las pymes y personas es un alza terrible en materia de precios y me preocupa la falta de medidas por parte del Gobierno para enfrentar lo que viene». «Este es un Gobierno que claramente no acierta en el diagnóstico de lo que está ocurriendo, se equivoca diariamente las declaraciones al respecto y no se advierte un plan para que nos permita ver cómo podemos enfrentar de una manera distinta los meses rudos que vienen», añadió el senador.

En esa línea, se refirió al diagnóstico del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que Chile «era un país con mucha estabilidad», pero hoy «la hemos perdido». Sobre ello, Coloma comentó que «la estabilidad es un valor que se ha ido perdiendo, y creo que las incertezas que son la reforma tributaria o lo que provoca el Plebiscito, ayudan a esa sensación de inestabilidad».

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS) , señaló que «por cierto que es preocupante la situación de la inflación en el país».

«Estamos ante un escenario no visto durante muchos años, lo cual evidentemente va a tener que obligar al Gobierno a estar muy atento, porque creo que si esta situación perdura un tiempo más, no hay que descartar otras iniciativas que vayan en favor de los sectores más vulnerables».

«Yo no descartaría que el día de mañana se pueda implementar otro bono de apoyo a quienes lo están pasando mal, o bien prolongar todo lo que significan los incentivos para generar fuentes de empleo y contratación de mano de obra», agregó el diputado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, e n todo caso, fue consultado durante la jornada si es que el Gobierno contempla desplegar nuevas herramientas para la lucha contra la inflación y sostuvo que «varias de las medidas que hemos adoptado recientemente fueron en previsión de este escenario».

«Justamente por el hecho de tener una inflación más alta es que se propuso al Congreso, y se aprobó por unanimidad, el bono de $120 mil pesos como bono de invierno. Porque íbamos a tener en estos meses, durante el tercer trimestre del año, cifras de inflación particularmente altas», agregó el secretario de Estado.

Finalmente, Marcel aseguró que «este es un proceso que se va a extender durante este año y por lo menos, de acuerdo a nuestras proyecciones, el próximo año desde el primer trimestre en adelante deberíamos empezar a ver una recuperación».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com