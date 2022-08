Presidente venezolano denuncia que incendio en almacén de medicamentos fue un ataque terrorista

Entornointeligente.com /

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el incendio de un almacén con medicamentos en la parroquia Antímano de Caracas (capital), ocurrido el pasado 15 de agosto, fue un ataque terrorista.

Durante una jornada de trabajo, el jefe de Estado aseveró este jueves que fue comprobado científicamente que el incendio en el almacén del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue «un ataque terrorista, fue un ataque provocado».

«No es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social (…) Son grupos que fueron entrenados en Colombia, en época de Iván Duque, y andan por ahí regados», enfatizó en referencia al exmandatario del vecino país.

Pdte. @NicolasMaduro denuncia que grupos terroristas se formaron en Colombia, durante el mandato de Iván Duque, para generar acciones desestabilizadoras en Venezuela. pic.twitter.com/OpfeKPWxcd

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) August 18, 2022 Además, reiteró que los responsables del hecho «son los mismos grupos terroristas de la derecha. Un grupo terrorista hace un daño y después salen los políticos y las políticas de la oposición a decir lo que tienen que decir para hacerle daño al pueblo».

Al respecto, el Ejecutivo rememoró el día de su juramentación como presidente, el 10 de enero de 2019, cuando se registró un incendio en galpones con insumos médicos del IVSS en Guarenas, estado Miranda (centro-norte).

«Como les dije la vez que nos volaron el almacén de medicinas en Guarenas: yo a los enfermos renales no los voy a dejar solos. No están solos. Nosotros vamos a reponer todas esas medicinas y les garantizamos su atención directa, amorosa, científica. No están solos los enfermos renales ni el pueblo de Venezuela está solo», aseguró el jefe de Estado.

Asimismo, rechazó que políticos de la derecha, en vez de repudiar el hecho se aprovechen de él, apoyando acciones que provocan daño al pueblo venezolano. «Por eso no volverán, jamás, al poder en Venezuela», aseguró.

