Presidente ucraniana agradece a Joe Biden nueva ayuda militar

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, agradeció este sábado la ayuda militar de 270 millones de dólares que Estados Unidos le facilitó.

En su perfil de twitter, Zelenski expresó que «el nuevo paquete de ayuda de defensa» ayudará a Kiev a agilizar «la liberación. «Estas potentes armas, de importancia crítica, salvarán la vida de nuestros soldados y acelerarán la liberación de nuestra tierra del agresor ruso», declaró.

Añadió además que «HIMARS se ha vuelto una palabra habitual» para las tropas ucranianas «al igual que Javelin o NLAW, como ‘Stugna’ o ‘Neptun'», en referencia al armamento importado.

Thank you @POTUS for the new defense aid package for Ukraine. Critically important, powerful arms will save our soldiers’ lives, speed up the liberation of our land from the Russian aggressor. I appreciate the strategic friendship between our nations. Together to victory! ����������

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022 Según el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, el envío comprende 36.000 rondas de artillería, 580 drones tácticos Phoenix Ghost y sistemas antiblindaje.

Además, EE.UU envió armas para una mayor precisión en el ataque como cuatro Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés) y municiones para los mismos.

Así, el apoyo de EE.UU a Ucrania desde comienzos del conflicto, el 24 de febrero, alcanza los 8.200 millones de dólares.

Esta disponibilidad de armamento de alto impacto ha provocado un desbalance de fuerzas entre las partes del enfrentamiento, algo que ha sido reconocido por el propio Zelenski.

