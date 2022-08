Presidente promulga Estatuto do SNS, mas tem dúvidas sobre o que será a nova Direcção Executiva

Entornointeligente.com /

O Presidente da República anunciou e cumpriu: promulgou esta segunda-feira o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com rapidez mas também com dúvidas, em particular em torno da ideia central de todo o diploma que é a criação de uma Direcção Executiva para todo o SNS . E em particular com a forma como esta nova estrutura vai permitir e agilizar a «descentralização prometida».

O chefe de Estado mostra-se preocupado com a indefinição das funções desta nova Direcção Executiva, ainda não especificadas no diploma agora promulgado, mas com a qual se «procura centralizar […] o que está repartido por intervenções do Governo, de gestores da Administração Central e de gestores de diversas Unidades de Saúde».

«O Governo escolheu uma solução de compromisso entre o que está e a ideia, mais arrojada, de criar uma entidade pública com efectiva autonomia de gestão, que executasse as linhas políticas governativas, mas não se somasse às estruturas existentes do Ministério da Saúde», escreve Marcelo Rebelo de Sousa na nota publicada no sítio da Presidência. O risco, alerta, «é o de comprimir ou esvaziar a Direcção Executiva – no fundo, o seu principal responsável – entre o que hoje decide e todas as Unidades que cumpre gerir.»

O segundo perigo, acrescenta Marcelo, existe na «conjugação entre a centralização na Direcção Executiva e a descentralização prometida «: «Descentralização essa processada com a transferência das Administrações Regionais de Saúde para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em breve, e as eventuais regiões administrativas, mais tarde».

Marcelo Rebelo de Sousa começa por justificar a rapidez (48 horas) com que decidiu promulgar um diploma que, como ele próprio refere, tem ainda muitas lacunas por preencher. A rápida promulgação «impunha-se», afirma, porque «passaram já três anos sobre a aprovação da Lei de Bases da Saúde , pela Assembleia da República».

«É preciso recuperar os anos perdidos, nomeadamente, com a pandemia e é pelo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde que se deve começar qualquer reforma séria, efectiva e global da Saúde em Portugal», sublinha o chefe de Estado, acrescentando que «retardar a sua entrada em vigor seria incompreensível para os portugueses.»

Por outro lado, considera que o novo Estatuto «tenta equacionar alguns dos problemas existentes», como «flexibilizar estruturas; permitir soluções excepcionais para zonas geográficas mais carenciadas; abrir caminho para novos regimes dos profissionais «. Isto para além da centralização de funções na Direcção Executiva, ainda que não especificadas neste diploma.

«A intenção tem aspectos positivos. Mas o diploma levanta dúvidas em três domínios fundamentais que importa ter em atenção. O tempo, a ideia da Direcção Executiva e a conjugação entre a centralização nessa Direcção e as promessas de descentralização da Saúde», explicita, começando e acabando a nota com alusões ao tempo.

«Fica por regulamentar, até seis meses, quase tudo o que é essencial: a própria natureza jurídica do SNS – se tem personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira –; o enquadramento e os poderes da nova Direcção Executiva; o regime do pessoal; e as soluções excepcionais para as zonas mais carenciadas», especifica Marcelo Rebelo de Sousa. E deixa um lamento: «Vamos ter de esperar mais um tempo até percebermos o que muda e em que termos, já que este Decreto-Lei, nesses e noutros pontos, é um diploma remissivo que aponta para outros diplomas verdadeiros diplomas substanciais».

Na nota final, o Presidente da República diz esperar «que o Governo acelere a sua regulamentação, clarifique o que ficou por clarificar, encontre um enquadramento e estatuto que dê futuro à Direcção Executiva e conjugue os seus poderes com o objectivo da descentralização na Saúde». «Para que se ganhe, ou, pelo menos, não se perca uma oportunidade única», sublinha.

LINK ORIGINAL: Publico

