Presidente prepara gira por O´Higgins, Maule y Ñuble: Le restan siete regiones por visitar, incluyendo La Araucanía

Entornointeligente.com /

«Yo voy a visitar durante mi mandato todas las regiones más de una vez», dijo el 28 de julio pasado en una entrevista televisiva el Presidente Gabriel Boric, dando cuenta de su voluntad de recorrer la totalidad del país dentro de su primer año de mandato.

En esa ocasión, destacó que «no soy una persona que se quede encerrado en palacios, que no converse. Yo estoy dispuesto a conversar con la gente, les aseguro que vamos a recorrer todo Chile , para poder no solamente escuchar, sino dar soluciones».

En línea con esa idea, el jefe de Estado iniciará este jueves una nueva gira fuera de Santiago, la cual lo llevará a O’Higgins, Maule y Ñuble, con las cuales completará presencia en nueve regiones, restando solo siete por visitar.

En la lista de las que aún no recorre aparecen zonas que presentan serios problemas de seguridad, como La Araucanía , que vive una espiral de violencia en el marco del conflicto indígena, o Tarapacá y Antofagasta , donde persiste la crisis migratoria.

Lo mismo ocurre con Biobío , en donde hay dos provincias bajo estado de excepción de emergencia por atentados, y Los Ríos, que ha sido escenario de nuevos ataques vinculados a grupos extremistas. También debe una visita a las regiones de Atacama y Aysén.

Sobre su ausencia en La Araucanía, ha señalado que «no tengo una agenda exacta de cuándo voy a ir, pero me encantaría ir antes de fin de año. No tengo ningún problema y que no les quepa duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos para eso sea así».

Las otras visitas El jefe de Estado comenzó sus recorridos en abril, cuando llegó hasta Coquimbo con un agenda que incluyó la conmemoración del Día del Medioambiente y el Día del Libro. Uno de los hechos que marcaron esa gira fue el piedrazo que le lanzaron en La Serena.

Luego, en nayo, visitó Magallanes, donde encabezó las celebraciones del mes del mar y dio cuenta de su decisión de que el plan de zonas extremas se convierta en una política permanente. También hizo un llamado a un acuerdo nacional por la seguridad.

La tercera gira tuvo como escenario a la Región de Arica y Parinacota a fines de junio, donde puso énfasis en ese tema al liderar un Consejo Nacional de Seguridad en la capital regional y dar señales en medio del temor por la presencia del Tren de Aragua.

Otra región que ha visitado esporádicamente es la de Valparaíso , ya sea para el Día de las Glorias Navales en mayo, su primera cuenta pública y la del Congreso Nacional, o para presentar un programa de apoyo al turismo, entre otras actividades.

La semana pasada, en tanto, estuvo en Los Lagos, donde lideró el segundo foro por la descentralización en Frutillar, dando el vamos al proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales. También inauguró un Cesfam en la comuna de Fresia.

La gira de esta semana a la zona centro-sur tendrá la particularidad de que hará el recorrido en un tren de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en el marco de sus esfuerzos por reforzar el desarrollo de ese medio de transporte en el país.

Después de pasar por Rancagua, Talca y otras comunas que aún están por confirmar, según explicaron desde Presidencia, Boric se detendrá este sábado en Chillán, con el objetivo de ser parte de la celebración del natalicio del General Bernardo O’Higgins. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com