Presidente pide al Congreso priorizar creación de Ministerio de Ciencia y Tecnología

Entornointeligente.com /

«Esperamos que la próxima Mesa Directiva priorice esta importante iniciativa del Poder Ejecutivo, a fin de que el país pueda tener esta institución que promueva las grandes escalas de ciencia, de la tecnología y la innovación, tan fundamentales para un crecimiento sostenido que el Perú necesita. Estoy seguro que el Parlamento se pondrá de lado del país», refirió. Al inaugurar el evento «Ciencia y Tecnología Ambiental 2022», el mandatario sostuvo que el conocimiento y la investigación son piezas fundamentales para generar valor agregado, amplía la capacidad exportadora e impacta directamente en la economía y en la calidad de vida de los pueblos. Destacó además que la ciencia, la tecnología y la innovación son una herramienta importante para alcanzar la igualdad de oportunidades, una de las grandes metas trazadas en su gobierno. «La ciencia, la tecnología y la innovación son cruciales no solo para enfrentar la pandemia sino también para avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Han sido esenciales para el manejo de la crisis sanitaria y la producción de vacunas en tiempo récord, lo que muestra que el Perú también necesita inversión e investigación», aseveró. Lea también: [ Pedro Castillo: no hay desarrollo ni futuro sin investigación y educación ] El jefe de Estado, precisó que su gobierno está convencido de que no hay futuro sin investigación, ni educación, por ello viene impulsando desde hace meses un trabajo articulado y con responsabilidades definidas para fortalecer de forma transversal la educación virtual, la telemedicina, el gobierno digital, entre otros. Asimismo, indicó que la globalización de la economía presenta nuevos retos, uno de los cuales es darles sostenibilidad y valor agregado a los recursos naturales, reduciendo los impactos negativos en el medio ambiente. Sólo así se garantizará que las generaciones venideras reciban mejores condiciones de vida y que el Perú alcance el objetivo de ser un país desarrollado. «Una de las grandes lecciones de la pandemia es el posicionamiento de la digitalización, así como la necesidad de acelerarla y de cerrar las brechas nacionales y regionales. Los retos son muchos en conectividad, alfabetización digital y científica para construir la sociedad que queremos», manifestó. Finalmente, alentó a los expertos que participan en este evento, organizado por el Ministerio del Ambiente, a seguir realizando sus investigaciones para generar conocimiento y poner sobre la agenda los retos que el país necesita enfrentar para lograr un desarrollo en beneficio de todas las peruanas y peruanos, siempre tomando en cuenta la conservación del ambiente. (FIN) NDP /JCC Más en Andina: Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, las agrupaciones políticas suscribirán en agosto próximo el Pacto Ético Electoral, informó @JNE_Peru https://t.co/xQk0y4Zgm2 pic.twitter.com/EaMCopGA9m

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 23, 2022 Publicado: 23/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com