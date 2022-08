Presidente peruano niega la existencia de pruebas en su contra

Entornointeligente.com /

El presidente peruano, Pedro Castillo, volvió a rechazar el jueves las acusaciones de corrupción en su contra y denunció que sectores opositores ligados a la derecha quiere construir pruebas para incriminarlo con el fin de provocar su renuncia al cargo.

Castillo señaló que a pesar de los ataques y campaña de descrédito por parte de la oposición, desde su Gobierno seguirán trabajando por el bienestar de Perú.

«Los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, con el maestro, el campesino», afirmó el jefe de Estado peruano.

Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino.(6/8)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022 Pedro Castillo aseveró que un sector de la oposición va a seguir «inventando y creando acusaciones constitucionales» en su contra, pero insistió en que no lo van a «distraer».

Sé que sacarán de todo para seguir golpeando a mi familia, a mis padres, hermanos, es parte de la lucha, pero no me van a doblegar.El caso de mi hija Yenifer, es parte de la vida política en el Perú y sé que junto a ustedes saldremos adelante para lograr un país más justo.(8/8)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022 El mandatario peruano ofreció estas declaraciones después de que se conociera la decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación preliminar por presuntas actos de corrupción.

Esta sería la sexta investigación del Ministerio Público contra Castillo, pese a que la Constitución solo permite acusar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.

�� #LoÚltimo :

La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. pic.twitter.com/yfwfylhZoI

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 11, 2022 Para Castillo las investigaciones, que también salpican a su entorno familiar, forma parte de operación golpista, orquestada presuntamente por quienes ya trataron de arrebatarle el poder cuando se impuso en las urnas en junio del 2021 mediante acusaciones de un inexistente fraude electoral.

