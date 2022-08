Presidente peruano anuncia cruzada contra fuerzas golpistas

Entornointeligente.com /

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el sábado una cruzada para defender la democracia y su legitimidad como mandatario elegido por el pueblo, durante un discurso por el aniversario 198 de la Batalla de Junín, fecha de celebración por la independencia nacional.

En su alocución desde la pampa de Junín, en la región central peruana, Castillo llamó a luchar por su legítima victoria en las elecciones de abril de 2021 ante un grupo de congresistas de «dudosa moral», a quienes calificó de golpistas, enfrascados en lograr su vacancia mediante falsas acusaciones y un clima de ingobernabilidad en el país.

«No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines, y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo harán y no lo voy a permitir», declaró el mandatario.

— Presidencia del Perú ���� (@presidenciaperu) August 6, 2022 Desde su llegada al poder hace un año, Pedro Castillo ha tenido que enfrentar cinco investigaciones de la Fiscalía general por presuntos delitos de corrupción, en lo que él ha considerado «un intento de Golpe de Estado».

El sindicalista y maestro de primaria asumió el poder con la promesa de campaña de reformar la Constitución y, precisamente, de luchar contra la corrupción en el país andino.

«Tiendo la mano por última vez para que con todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia», ofreció Castillo a sus rivales políticos a pesar de haber recibido un desaire la semana anterior a su propuesta de Gobierno de base ancha con nuevos nombramientos en algunos ministerios.

Más adelante, aseguró que «hoy las fuerzas patrióticas seguimos batallando contra las fuerzas realistas que se han convertido en golpistas de la democracia», mientras comparaba lo sucedido 198 años atrás con la situación actual de su mandato con la oposición parlamentaria.

La Batalla de Junín se libró el 6 de agosto de 1824 y junto a la de Ayacucho marcaron la independencia definitiva de América del Sur del colonialismo español, con la guía de Simón Bolívar, «El Libertador».

