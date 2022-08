Presidente Pedro Castillo se reunió con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso

Entornointeligente.com /

El jefe de Estado le agradeció por su visita al Perú, por constituir un importante respaldo a la presidencia pro tempore peruana de la Comunidad Andina (CAN). El Presidente @PedroCastilloTe se reunió con el Presidente del Ecuador @LassoGuillermo en el marco del XXII Consejo Presidencial Andino. Le agradeció por su visita al Perú, que constituye un importante respaldo a la Presidencia Pro Témpore peruana de la @ComunidadAndina . pic.twitter.com/hZUksMGnRO

— Cancillería Perú???? (@CancilleriaPeru) August 29, 2022 Asimismo, ambas autoridades acordaron seguir impulsando los temas prioritarios de la agenda bilateral, especialmente los vinculados al desarrollo de las poblaciones fronterizas. En la actividad participó además el canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Lea también: [ Cancilleres de la CAN ratifican compromiso con la integración andina ] El mandatario ecuatoriano se encuentra en el Perú para hacer entrega de la presidencia pro tempore de la CAN al presidente Pedro Castillo. El XXII Consejo Presidencial Andino contó además con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; y Bolivia, Luis Arce. (FIN) MRCA/CVC Más en Andina: El presidente Pedro Castillo se reunió hoy con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima. ?? https://t.co/vMDDMTHeoF pic.twitter.com/oz94qnaCzJ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 29, 2022 Publicado: 29/8/2022

