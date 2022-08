Presidente Mattarella: «Ecologia integrale per salvare il pianeta»

Entornointeligente.com /

RIMINI. – Un'»ecologia integrale» per salvare il pianeta. Nel suo messaggio al Meeting di Rimini, letto all’inizio della 43/ma edizione della kermesse, Sergio Mattarella richiama il popolo di Cl – ma anche i partiti – alla necessità, ora più che mai, di tutelare l’ambiente. Ed ammonisce: il senso di giustizia «non tollera regressioni con l’aumento delle povertà e delle emarginazioni».

«E’ sempre la fedeltà alla persona a porci di fronte alla sfida più grande della contemporaneità: la salvezza del pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso responsabile. Il nostro – sostiene Mattarella – è tempo, come ripete Papa Francesco, di ecologia integrale: l’uomo deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà».

Il Capo dello Stato ricorda anche il conflitto in Ucraina. «A poca distanza da noi, nel cuore dell’Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina». Sottolineando che «l’Europa è risorta dal nazifascismo proprio abiurando alla volontà di potenza e alla guerra che ne è diretta conseguenza, ai totalitarismi, alle ideologie imperniate sulla supremazia sia etnico-nazionale sia ideologica».

Mattarella sottolinea che «questa guerra di invasione, con i lutti, le distruzioni, gli odi che continua a generare, scuote l’intera umanità nei suoi valori fondativi e l’Europa nella sua stessa identità».

Infine, riprendendo il tema del Meeting 2022, il presidente della Repubblica ribadisce che «la passione per l’uomo ha come presupposto la pace, come orizzonte la convivenza democratica, l’equità sociale, il rispetto di ogni persona nella sua libertà, nei suoi diritti, nelle sue diversità» ed è «un’impresa ci sfida sulla tutela di ogni persona, come nel contrasto alla pandemia, a partire da chi è più debole e in difficoltà. Ci sfida sul terreno della nostra capacità di solidarietà, accoglienza e integrazione. Ci richiama a un senso di giustizia che non tollera regressioni con l’aumento delle povertà e delle emarginazioni».

(dell’inviato Francesco Bongarrà/ANSA)

